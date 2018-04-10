騰訊2相關股擬香港上市 TMP與微醫今明年相繼掛牌

國際影視製作及發行公司 Tang Media Partners(TMP) 昨 (9) 日宣布，將聯同其他股東及戰略伙伴，包括光大控股 (0165-HK) 及騰訊 (0700-HK) 旗下騰訊影業及企鵝影視，拓展其中國業務，並透露計劃在 18 至 24 個月後上市。另外，騰訊旗下的線上醫療公司微醫集團 (WeDoctor) 計劃於今年在香港上市。

據了解，TMP 與光大控股及騰訊影業將成立聯合投資體，共同購買好萊塢及其他電影在中國市場的發行權，預料每年購買 10 至 20 部電影。其次，TMP 將聯同企鵝影視投資大陸著名網絡小說《點道為止》，製作系列電視劇。另外，TMP 與印度媒體娛樂集團 Reliance Entertainment 成立合資企業，在各自的市場引入對方的電影。

香港《明報》引述 TMP 創始人、董事長及首席執行官唐偉表示，公司在美國好萊塢及中國兩地經營影視公司，以「雙核戰略」發展娛樂市場。他透露，公司在 18 至 24 個月後有上市計劃，正進行上市前的 D 輪融資。問及會否來港掛牌，唐表示會視乎市場情况，以及分區營運表現，董事會再作討論後，才決定如何上市及落實掛牌地點。

另據《中國經營報》報導，騰訊旗下互聯網醫療公司微醫集團，目前 5 億美元的上市前融資進行順利，若不出差錯料將於今年底赴港上市，估值超過 50 億美元 (折合約 390 億港元)。

微醫去年底已連接 2700 多間醫院的信息系統，平台上線醫生數超過 22 萬個，實名註冊用戶超過 1.1 億人。

微醫首席戰略官陳弘哲表示，公司涵蓋 4 大業務板塊，包括微醫療、微醫藥、微醫雲及微醫險，正計劃分拆上市。目前微醫正在進行上市前融資，集資所得料將用於搭建醫療網絡資源和佈局人工智能等發展，日後完成融資後，料微醫創辦人廖杰遠仍是最大股東，據悉是次融資後亦計劃進一步重組旗下 4 個板塊，讓各業務更清晰。

另有外電引述消息指，騰訊投資的大陸網上電影票務平台貓眼微影，已展開來港上市工作，安排行包括美銀美林及摩根士丹利。

其它新股方面，同樣為互聯網醫療公司、由中國平安 (2318-HK) 分拆旗下平安好醫生亦將於香港上市。

大陸白色家電塑料及鋼材部件加工商寶申控股 (8151-HK) 昨日起至周四 (12 日) 招股，招股價 0.48 元至 0.52 元 (港元，下同)，以每手 5000 股計，入場費 2626.2 元，若以中位數 0.5 元計算，集資淨額 2050 萬元，所得資金主要用於擴充產能及償還部分銀行貸款，預計將於 4 月 23 日掛牌。市場消息指，寶申控股昨首日招股，只錄得 60 萬元孖展認購，未足額。

