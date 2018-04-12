Cramer：投資者不了解公司商業模式 是FANG的基本面問題

《CNBC》的節目主持人 Jim Cramer 認為，投資者對科技熱門股 FANG 感到質疑的主因是，這些公司的商業模式不斷地在變化，而科技持續創新，許多超過 40 歲的人，其實不理解這些公司的主要業務，這點從臉書執行長在國會的聽證會內容可以得知。

臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在國會回答諸多問題，而 Cramer 指出，這些問題本身可以顯示出，國會議員其實對於臉書的商業模式不完全理解，以下為聽證會的一些要點：

「你不認為你們壟斷市場？」

參議員 Lindsey Graham 和祖克柏就臉書是否壟斷市場，進行激烈的對話。Graham 請祖克柏指出臉書的競爭對手，祖克柏回答谷歌、蘋果、亞馬遜和微軟，Graham 不斷質疑，最終問道：「你不認為你們壟斷市場？」

祖克柏說：「我不覺得是那樣。」

「你的用戶協議糟透了」

臉書沒有清楚的解釋用戶數據如何被收集以及使用，因此遭受參議員的抨擊。路易斯安那州的共和黨參議員 John Kennedy 坦率地表達了這一觀點。

Kennedy：「這是每個人今天都想試著告訴你的事情，我好好地跟你說，你的用戶協議很糟糕。」祖克柏說，他認為「大多數人不會閱讀全部的內容」，但他們有過「機會」。

臉書：是科技公司還是出版商？

關於臉書是出版商，還是只是個科技社群平台的爭論仍在繼續，參議員 Dan Sullivan 詢問祖克柏如何定義臉書這間公司。

祖克柏表示：「當人們問我們是媒體公司還是出版商時，我的理解是，他們真正想了解的問題核心是 - 我們是否會對我們平台上的內容負責。答案顯然是我們會的，但我認為這不符合我們的核心原則，作為一家科技公司，我們做的主要事情是雇用工程師和設計產品。」

儘管大眾對於祖克柏在聽證會的表現感到滿意，Cramer 警告投資者，不要這麼輕易原諒社群平台巨擘臉書，他旗下的慈善信託基金也正在賣出臉書的股票。