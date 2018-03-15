已有Hulu的迪士尼再創串流媒體 決戰Netflix！

迪士尼 Disney（DIS-US）週三（14 日）表示，已經為串流媒體視頻和國際業務創立了一個新部門，重新設計的媒體業務，可方便更快速的迎接新世代的趨勢。迪士尼表示，新組織架構將於 2019 年財務年之前反映新的財務結構。週三收盤迪士尼股價上漲 0.14% 來到每股 103.90 美元。

迪士尼股價日線趨勢圖

在一份申明中表示，迪士尼首席戰略長 Kevin Mayer 被任命為新部門主管，該部門也將負責監督即將到來的「ESPN+」數位平台及 2019 年底即將推出的家庭導向（兒童導向）串流媒體服務。

報導指出，迪士尼也正在積極的從二十一世紀 Fox 公司（FOXA-US）購買電影、電視劇、和相關國際業務等。

迪士尼 2017 年 12 月便豪擲 524 億美元併購 Fox 的媒體事業群，如 FX 頻道、國家地理頻道等，將把好萊塢 6 大片商降成 5 大片商。 依據 2016 年電影票房換算，迪士尼將擁有 40% 的北美票房率。監管機構正在審查這項交易，如一切順利將快速於 15 個月內結案。

除此之外，迪士尼還將其主題公園業務與消費者產品部門結合起來，為玩具、服裝、和其他商品授權人物全部整合。新部門將由原來主題公園主管 Bob Chapek 擔任。現有媒體網路，和電影製片廠將保持部門的獨立。

迪斯尼最大的電視頻道，體育電視台 ESPN 一直因有線電視的訂閱率下滑而失去用戶，新世代客群轉而支持 Netflix（NFLX-US）等串流媒體服務。為了反擊，迪士尼已宣佈將於 2019 年從 Netflix 上撤出其部份首發電影，強化迪士尼自家的品牌服務。

如併購 Fox 部份業務順利進行，迪士尼也將擁有網路串流平台 Hulu 的部份股權，不補小補。