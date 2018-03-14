進軍新聞領域！Netflix 籌備複製美國王牌新聞節目「60分鐘」

摘要：美國媒體報導稱，這一節目仍處籌備早期階段，奈飛在推進時也較為謹慎，這是因為絕大多數此類節目收視一般，且製作成本高昂。不過在分析師眼中，這類舉動則是奈飛在原創內容上繼續發力的例證。

在流媒體服務領域取得巨大成功的奈飛，可能很快就要進入新聞領域了。

據 MarketWatch 報導，一位近期曾與奈飛在紀錄片上進行合作的人士表示，奈飛正計劃推出一檔新聞節目，其對標對象是哥倫比亞廣播公司的新聞訪談節目《60 分鐘》，以及美國 ABC 電視台新聞節目 20/20。

報導稱，該節目每周一期，目前還處在籌建的早期階段。「在目前的時事新聞電視節目中，奈飛看到了填補容納不同政見雙方聲音這一空缺的機會，」上述人士表示。

事實上奈飛今年在新聞領域已經開始有所動作，簽下了 David Letterman 以及 Hasan Minhaj 等美國知名主持人，向用戶提供生活方式以及時事新聞相關的內容。

上周四《紐約時報》還曾報導稱，奈飛正與美國前總統歐巴馬洽談進行內容合作，如果雙發達成一致，未來歐巴馬及其夫人將配合製作一系列向奈飛獨家供應的內容。

對於奈飛進軍新聞節目的計劃，MarketWatch 援引上述人士表示，奈飛在推進時也較為謹慎，這是因為目前絕大多數時事新聞電視節目表現一般而且製作成本高昂。

Pivotal Research 分析師 Jeff Wlodarczak 也表示，奈飛目前的節目都是沒有時效性的，用戶在幾個月或者幾年之後再觀看，依然會覺得有意思。但是新聞就不一樣了，它們具有較強的話題性而且存在的時效很短。

不過分析師則是另一種看法，在《紐約時報》關於奈飛與歐巴馬洽談內容合作的消息發出後，GBH Insights 分析師 Daniel Ives 認為，這是奈飛在原創內容領域發力的又一例證，因此重審對奈飛的目標價為 375 美元，較其報告發布前一日收盤價高 18%。

昨日奈飛收跌 1.69%，報 315.88 美元。

『新聞來源／華爾街見聞』