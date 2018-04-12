基金經理人避開政治雷區 竟擊敗98%的同行

對於從貿易戰到真槍實彈戰爭的擔憂，這裡有一種方法可以讓你超越同業：買入最不易受政治或貿易保護主義影響的股票。

「我們認為政治是風險的來源，而不是阿爾法投資的來源，」56 歲的 Kim Catechis 稱。其全球新興市場基金在過去的 12 個月中擊敗了 98% 的同類基金，三年內戰勝了 99% 的同類基金。

這就解釋了 Catechis 為何青睞 Peruvian lender Credicorp Ltd. 等金融公司，騰訊控股等科技公司和中國燃氣等公用事業公司。Catechis 在 Martin Currie 管理著價值 23 億美元的新興市場股票。這位基金經理偏愛能在三到五年內帶來回報的股票。

在新興市場摸爬滾打了二十年的老手 Catechis 在接受電話採訪時表示，他用了自下而上的選股方式，更喜歡按行業，而不是按國家來分析新興市場。他在新興市場基金中持有不到 50 只股票。過去一年有超過 60% 的股票優於基準指數，主要得益於金融和科技股的上漲。

與此同時，他並不認為誇大其詞的貿易戰會傷害到他的投資組合 -- 尤其是考慮到實際交戰的可能性依然很小。

Catechis 說，「我的基本假設是，緊張局勢會升級，但只是口頭上的。」