大幹快上！2017年中國科技企業IPO數量翻倍

摘要：去年中國 TMT 企業 IPO 數量和融資規模和年增率翻番，其中一半以上在境外上市。今年第一季，赴美 IPO 的中國企業中科技企業占了一半。但隨著 CDR 等政策落地，中國內地市場有望吸引更多科技企業 IPO。

據普華永道數據，2017 年，中國 TMT 企業 IPO 融資規模年增率上一年翻番，達 760 億人民幣（120 億美元），IPO 數量也翻了一倍，超過 100 家。

2017 年下半年，在中國香港及國外 IPO 的中國科技企業數量占到同期 IPO 總量的一半以上，這也創下了新的記錄。

實際上，中國科技公司的 IPO 熱潮持續到了如今。

在今年第一季，共有 8 家中國企業赴美 IPO，規模達 33 億美元，其中四家為科技公司（愛奇藝、嗶哩嗶哩、盛世樂居、華米科技）。從數量上看，第一季赴美 IPO 中國企業稍遜於去年第四季，但是 IPO 規模則是三年來的最高水平。其中愛奇藝的 IPO 規模就達 23 億美元。

在中美貿易戰的緊張局勢下，中國企業赴美上市熱情不減。美國 CNBC 指出，一些在中國規模較小、不那麼知名的公司，把在紐交所上市作為提高其聲望的一種途徑。

中國企業赴美上市的熱潮遠未結束。

據 Marcum Bernstein & Pinchuk 公司協助中國赴美上市企業審計的主管 Drew Bernstein 介紹，他目前正在為六七家中國企業的 IPO 做審計工作，此外，他已經接受了至少四家客戶的邀請。

業內人士稱，短期內，美國對中國企業 IPO 吸引力依然強大，但長期來看，中國企業可能會更多選擇在本土上市。

文藝復興的一名管理人員 Kathleen Smith 指出：

目前來看，美國市場依然對科技公司有強大的吸引力，我們也預計會有更多的中國企業赴美上市。不過，從長期來看，隨著亞洲市場的吸引力日益提升，中國公司也將越來越多地在本土上市。

中國即將發行 CDR，則可能進一步吸引科技公司在中國內地市場上市。普華永道中國內地及香港的科技公司部門負責人 Wilson Chow 表示，CDR 有望讓中國在全球最火熱的 IPO 市場中保持領先地位。

『新聞來源／華爾街見聞』