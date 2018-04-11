Mission NewEnergy將收購PlayUp Limited並尋求在澳交所和納斯達克上市

Mission NewEnergy Limited (ASX:MBT) (OTCMKTS:MNELF) 今日宣布，已簽署一項框架協議，在滿足一些條件的前提下，通過在澳洲證交所和美國證券交易委員會發行註冊股份, 來收購 PlayUp Limited 公司 (以下簡稱 "PLA")。



要點：



- PlayUp 運營的行業是增長最快的技術領域之一，必將成為區塊鏈夢幻體育、體育博彩和網絡遊戲的全球市場領先者。



- 合併鋪設了一條通往全球資本市場的通道，促進該公司在本地和全球的快速增長



- PlayUp 的遊戲生態系統將使用建立在 Ethereum 區塊鏈上的通用遊戲貨幣 PlayChip 作為其主要全球性貨幣。



- 體育傳奇人物 Brett Lee 簽約成為 PlayUp 的首位品牌大使



- 預計將籌集 4000 萬美元資金



這筆交易完成後，若獲得澳洲證交所和納斯達克 (NASDAQ) 批准，並符合下述監管批准要求，預計公司可尋求重新按照澳交所和納斯達克上市規則上市，在納斯達克證券交易所和澳大利亞證交所掛牌交易該公司股票。



目前，澳交所已就擬議交易以及 MBT 在成交後是否適合在澳交所上市表達關切。 MBT 將繼續與澳交所聯繫, 解決所關切的這些問題。在這筆交易中，Mission 將完全收購 PLA，其對價為發行 Mission 股份，這通常稱為反向合併。



PlayUp an Australian Limited Company 是一家集夢幻體育、體育博彩和在線遊戲為一體的全面運營的平台。根據 Mission 公司的盡職調查和 PlayUp 董事的保證, PlayUp 目前擁有大約 40 萬名註冊用戶。 PlayUp 的代言人是全球體育明星, 如 Brett Lee，他的社交網絡集聚了 400 萬以上的體育迷。



根據 "法律體育報導", 夢幻體育的全球每日收入預計將在 2020 年之前超過 144 億美元。根據 "研究和市場" 的數據，在線賭博的綜合年增長率為 10.81%，預計將超過 5000 億美元。



Playup 將推出全球第一個集全球夢幻體育、在線體育博彩和遊戲為一體的區塊鏈生態系統。這個生態系統的基礎是 PlayChip 功能性代幣，這是一種基於 Ethereum 區塊鏈的加密貨幣，專門用來作為在線遊戲產業的通用支付和獎勵系統。



PlayUp 是 PlayChip 的第一個發行合作夥伴。 PlayChip 成立的初衷就是在今年 6 、7 月間進行其專有加密貨幣 PlayChip 的首次代幣發行。 Playchip 將為 PlayUp 平台的去中心化打下基礎，讓體育愛好者無論身處何處，都可以互相連線、競爭和收集代幣。



Playup 的創始人兼首席執行官 Daniel Simic 說:"PlayChip 是一項獨特的產品，它將為整個 PlayUp 生態系統提供功能、實用性和價值。成功的加密貨幣的網絡效應是令人震驚的，通過引入 PlayChip，我們預計用戶將將大幅增長，因為我們能滿足全球在線遊戲人群日益增長的關鍵市場需求。"



Simic 先生進一步評論道:"我們預計，隨著區塊鏈技術的成功整合，以及在澳交所和納斯達克的成功上市，我們公司將在夢幻體育、在線遊戲以及新興的區塊鏈技術領域的全球舞台上佔據主導地位。"



Playup 已聘請知名投資銀行和金融諮詢公司 -- 悉尼的 Investorlink 和紐約的 Chardan Capital Markets LLC 協助完成這筆交易。



Playup 目前在悉尼 (總部)、墨爾本、達爾文和香港設有辦事處，僱有 27 名全職員工。 Playup Interactive Pty 有限公司是 PlayUp 有限公司的全資子公司，是澳洲持牌博彩運營商。



PlayUp 全球夢幻體育網絡直播

4 月 16 日下午 5 點

網址: http://www.investorium.tv

James Garton 電話: +61-8-6313-3975 電郵: james@missionnewenergy.com