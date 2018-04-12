【統一證券】盤前分析－營收高成長發酵、多頭震盪盤堅



◆盤勢分析

在博鰲論壇宣布中國將擴大開放市場，美中貿易戰疑慮淡化後，美股表現回穩，聚焦轉回企業基本面，市場預期美國企業首季財報獲利亮眼，台灣企業營收優異，台股後續表現宜正面看待。對台股行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分，美國對外箭靶轉向敘利亞及俄羅斯，加上在博鰲論壇後，美中貿易戰逐步化解，預期後續對市場影響降低，市場將關注焦點移至美股財報表現，美國首季財報於 4/9 登場，1Q 美股企業財報樂觀，本周有多家大型金融股打頭陣，獲利將優於前期及去年同期，此外，S&P500 企業整體獲利預估年成長率將達 22%，可望創下 2011 年以來同期最佳表現，將有助於美股後續表現。

第二、台灣企業三月營收全數公布，上市櫃營收 2.78 兆元，138 家公司創新高，首季累計營收 7.82 兆元，分別成長 4.9%、7%YOY，兩項數字皆改寫歷年同期新高，比對財政部 3 月出口數字創歷史新高，基本面營運動能強勁，以另一觀察點來看，去年 APPLE 新機動能較低，但營運仍可有優異數字，顯示台灣廠商已逐漸找尋到新成長動能，預期今年下半年旺季營收將可繳出更優異數字，有助台股後續動能。

第三、技術面觀察。台股自清明長假後，連續三日上漲，昨日一舉收復所有均線，長短期均線全面上揚、KD 指標交叉向上，成交量並未失控，有利台股後續上攻並往上填補 3/22 跳空缺口 10975 點。

第四、盤面觀察。盤面類股輪動加速，風電概念股上緯、世紀鋼、大亞，生技股寶齡、麗豐、達爾膚、泰博等籌碼僅修正一天後，全數回神，顯示主力資金持續活躍；前期強勢股二極體也在昨日強攻，強者恆強的趨勢並未有所變動。

