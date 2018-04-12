【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆貿易戰降溫，台股開高收漲

中美貿易戰降溫，美股大漲，加權指數則是在開高震盪，收盤上漲逾 46 點。終場台指期上漲 31 點 (+0.28%)，正價差 4.98 點，電子期上漲 0.8 點 (+0.18%)，正價差 0.09 點，金融期上漲 1.2 點 (+0.1%)，逆價差 1 點，非金電期上漲 50 點 (+0.39%)，正價差 8.25 點。台指期上漲，正價差縮減，期貨多方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 2519 口，淨空單部位 5256 口；投信淨空單減少 839 口，淨空單部位 29386 口；外資淨多單減少 1347 口，淨多單部位 48604 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收短黑紡錘線，指數站上月均線，籌碼面部分，單日成交量能達 1291 億元，外資上市現貨賣超金額約 8.31 億元，期貨未平倉淨多單 48604 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.58 變動到 1.62，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,200 點，賣權維持在 9,800，外資選擇權淨空單部位 78,971 口。

