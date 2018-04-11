首批養老目标基金完成上報

今日(4月11日)，備受矚目的首批養老目标基金正式上報!

自3月2月，證監會正式對外發布了《養老目标證券投資基金指引(試行)》(下稱《指引》)，市場對于這類養老型産品就倍感期待。

僅僅10天後，基金業協會發布《關于養老目标證券投資基金的基金經理注冊登記有關事項的通知》，將此類産品上報之路全線打通，業内紛紛直言推進速度很快。

而距離基金經理注冊登記通知隔了不足一個月時間，首批養老目标基金就正式上報。這一次速度明顯較快。基金君獲悉，今日多家基金公司已經首批上報此類産品。截至基金君發稿時止，從證監會網站來看，已有南方、民生加銀基金公司4隻産品上報。

據悉，首批養老目标基金通過的是普通通道，審批時間通常6個月。可以說，距離養老目标基金問世更進一步。

不過，也有人士表示，監管層對養老目标基金會非常謹慎，有消息稱首批或是3家作為試點。

首批養老目标基金正式上報

基金君從北京、上海、深圳等地多家基金公司獲悉，今日不少基金公司上報了養老目标基金。而從證監會的數據來看，截至基金君發稿時止，有南方、民生加銀在内基金公司4隻産品上報。

其中，南方基金公司旗下一隻産品暫定名稱為南方2035養老目标日期混合型基金中基金(FOF)，民生加銀公司一隻産品暫定名稱為民生加銀康甯穩健養老目标風險混合型基金中基金(FOF)。

從産品名稱來看，南方2035很可能是一隻生命周期類養老目标基金。

而從基金君了解看，有消息稱，今日上報養老目标基金的公司或達到10家或者20家，其中不乏一些大型基金公司。

據一家基金公司就表示，該公司上報4隻養老目标風險基金。而據另一家基金公司表示，該公司今日也已經上報了養老目标基金。

”養老目标基金大家早就籌備多時，隻等基金經理資格注冊完畢，其實就是在産品材料上填上基金經理名字就行，已經準備好的基金公司就等着拿到基金經理注冊資格馬上上報産品。“上海一家基金公司人士透露。

上海另一家基金公司産品部總監則表示，所在基金公司的養老目标基金經理注冊資格仍未拿到，目前仍等注冊資格下發之後再上報養老目标基金。“據聞有基金公司昨日就在門口排隊等着搶第一批養老目标基金上報。”

根據養老目标基金指引，此類基金投資策略包括目标日期策略、目标風險策略以及中國證監會認可的其他策略。

因此，在産品設計上，各大基金公司基本采用了目标日期策略、目标風險策略兩類。基金君了解，各大基金公司策略不同，比如民生加銀基金在上報産品中就選擇了目标風險策略基金;而南方基金目标日期策略和目标風險策略都有上報。

據悉，也有一些基金公司選擇目标日期策略。華南一家基金公司表示，該公司此前籌備的産品是目标日期策略和目标風險策略都有準備，計劃一起上報。

據了解，采用目标日期策略的基金，應當随着所設定目标日期的臨近，逐步降低權益類資産的配置比例，增加非權益類資産的配置比例。

目标風險策略的基金則根據特定的風險偏好設定權益類資産、非權益類資産的恒定配置比例，或使用波動率有效措施控制基金。

多家大公司積極布局

實際上，據基金君了解，自從指引發布以來，各大基金公司都很積極布局，尤其是基金經理注冊登記有關事項的通知之後，都積極申請基金經理注冊。後續或有更多的基金公司參與其中。

不過，據一位基金公司産品人士表示，該公司暫時沒有上報養老目标基金。據他了解，目前此類基金仍要按照指引中一些條款才能上報，比如公司成立滿 2 年、最近三年平均公募基金管理規模(不含貨币市場基金)在 200 億元以上、投研團隊不少于20人且 其中符合養老目标基金基金經理條件的不少于3人等條件，因此有部分中小型基金公司暫時還不能上報。

也有一些基金公司對此類産品初期運作也有隐憂。據一家基金公司人士表示，初期暫時沒有稅收遞延優惠政策支持等，同時此類基金還要封閉運作，客戶認可度究竟有多大很難說，前期帶來的銷售壓力有些大。

不過，他也表示，養老目标基金未來能給行業帶來重大格局，有着根本的深遠影響，長遠看基金公司的養老目标基金的發展，最後比拼的還是投研能力。

來源：中國基金報

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