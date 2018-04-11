工信部：推動工業領域招标工作轉型升級 落實好四方面任務

4月10日，中國機電設備招标中心在北京組織召開了2018年全國招标中心系統工作會議。工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌出席會議并講話，國家發展改革委、商務部、住房和城鄉建設部、中國招标投标協會有關負責人出席會議并發言，中國機電設備招标中心黨委副書記、主任白會宜作工作報告。會議由中國機電設備招标中心黨委書記、副主任劉樹蘋主持。會議以貫徹落實黨的十九大精神、推動招标工作轉型升級為重點，總結了全國招标中心系統2017年的工作，分析了當前招标行業面臨的形勢，部署了2018年重點工作，并對當前行業熱點問題進行了深入研究和探讨。

辛國斌指出，全國工業和信息化工作會議明确了八個方面的重點工作，對全國招标中心系統而言，這八個任務的指導意義是深層次的，也是多維度的，為招标工作帶來了機遇，也提出了更高要求。在當前新的行業背景下，全國招标中心系統作為招标行業的主力隊伍，要深入學習貫徹黨的十九大精神，把握國家經濟結構調整方向，進一步明确市場定位，努力推動工業領域招标工作轉型升級，重點落實好四個方面的任務：一是起點要高，積極為建設制造強國、網絡強國戰略提供優質服務。二是節點要準，參與建設工業領域招投标管理和服務體系。三是支點要強，着力提升電子化和信息化水平。四是落點要實，以多元化業務促進行業轉型升級。

對于全國招标中心系統今後的工作，辛國斌提出四點要求：一是把握黨建主旨，堅持和加強黨的領導。二是履行誠信主責，提高招标工作的質量和水平。三是把握改革主線，推動行業向市場化道路邁進。四是擔當行業主力，發揮招标中心的業務指導作用。

來源：證券時報APP

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