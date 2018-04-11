央行：用法治手段保障各項金融改革的順利推進

據央行4月11日消息，2018年4月2日，人民銀行召開2018年金融法治工作電視電話會議。會議全面總結了2017年金融法治工作，研究部署了2018年金融法治工作。人民銀行黨委委員、行長助理劉國強出席會議并講話。

會議充分肯定了2017年金融法治工作取得的成績。在人民銀行黨委正确領導下，條法系統深入學習貫徹黨中央、國務院關于金融改革發展的重大決策部署，緊緊圍繞中心工作和履職需要，推進金融領域重點立法，進一步健全完善履職制度體系，法治央行建設取得紮實進展，依法行政水平不斷提升，預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動取得顯著成績，法律顧問和公職律師隊伍得到加強，“七五”普法成效明顯，為深化金融改革、規範金融秩序、提高依法履職水平提供了有力的支持保障。

會議認為，金融法治工作要增強方位感、使命感、責任感，深刻把握金融法治在新時代的新使命，增強立法的主動性、前瞻性，增強執法的嚴格性、規範性，以更加完善的金融法治體系促進形成現代化的金融體系，進而更好地服務實體經濟和高質量發展。

劉國強指出，黨的十九大、十九屆三中全會、中央經濟工作會議、全國金融工作會議對金融工作作出了一系列戰略部署，内容豐富，要求很高。人民銀行金融法治幹部要繼續深入學習，不斷領會精神實質，在“做實”上下功夫，開創新時代金融法治工作新局面。一是提高站位，服務大局。以服從服務好高質量發展這個大局為目标去謀劃和推進金融法治工作。二是拓寬眼界，消除空白。站在整個金融體系的高度，以更寬的視野深入研究金融法治建設的重要問題，消除監管規則和制度的空白。三是堅持問題導向，務求實效。以嚴格的執法來保護守法、震懾違法。四是保持定力，護航改革。用法治手段保障各項金融改革的順利推進，引導創新回歸服務實體經濟的本源，為防範化解金融風險做好法律保障，積極參與國際經濟金融治理。五是全面深化法治央行建設。要在深入學習貫徹憲法基礎上，進一步加強法治央行建設，加強依法行政。

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