【大行報告】野村：國藥(01099-HK)盈警令市場意外 偏好上藥(02607-HK)

野村發表報告表示，國藥控股(01099-HK)首季度業績預警令市場感到意外。管理層于電話會議中沒有發放令人意外訊息，仍預料可達成全年指引目标。該行維持國藥「中性」評級及目标價41元。

基于内地推行兩票制，該行估計國藥今年上半年分銷收入按年僅增長0.2%，遠較市場預期悲觀，認為該政策的影響快速且劇烈，預期可能到明年才看到公司在市佔方面的實質復甦，與及較佳的成本控制，但財務成本仍將會高企。

野村調查發現，上海醫藥(02607-HK)和華潤醫藥(03320-HK)的經營情況保持正常。股份選擇上該行偏好上海醫藥，指其受兩票制的影響有限，且較少受到經營資金需求上升的壓力，因其三分二分銷收入來自華東，當地醫院付款及時。國藥盈警後，該行對上藥的看法仍然舒适。

截至發稿，國藥控股跌16.32%，報35.9元，成交2114.94萬股，涉資7.83億元。上海醫藥跌5.78%，報22元，成交1227.36萬股，涉資2.72億元。華潤醫藥跌4.18%，報11.92元，成交567.15萬股，涉資6846.01萬元。

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