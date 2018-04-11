〈台北汽車零配件展〉聚焦3大重點題材 概念股受惠

「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際智慧運輸展」、「台灣國際機車產業展」和「台灣國際汽車改裝暨維修保養展」）今 (11) 日開展，從展覽內容觀察，車用電子、電動車和車聯網是展覽主軸，法人點名相關業者可留意為升 (2231-TW)、橙的 (4554-TW)、車王電 (1533-TW)、和大 (1536-TW)、健合興 (3003-TW) 以及華德動 (2237-TW) 等。

本次五合一聯展共計有逾 1300 家廠商參展，使用約 3700 個攤位，主辦單位預估吸引超過 7500 名國外買主和 38000 名國內外業者到場，隨著車用電子需求持續增溫、電動車的發展趨勢明朗，採購金額可望再創高。

其中，為升目前主要產品包括胎壓感測器 (TPMS)、汽車控制開關、引擎控制系統感知器和車身安全系統感知器等，以胎壓感測器占營收比重 60% 最高，去年 TPMS 出貨量達 350 萬顆，年增逾 10%。

而同為 TPMS 的大廠橙的指出，由於 TPMS 屬於汽車安全零組件產品，因此目前不論銷往歐美、中國及日本等皆為零關稅，隨著主要客戶於 OEM 和 AM 市場的需求增溫，下單持續成長。

全球 TPMS 市場的成長趨勢明確，尤其中國新車強制加裝 TPMS，滲透率持續提升，橙的目前除了深耕歐美與日本 AM 市場，並強化中國 OEM 品牌車廠的戰略布局。

另一方面，為升自行開發的 24GHz 和 77GHz 雷達產品，可應用於防撞系統及盲區偵測等領域，雷達產品目前台灣和上海各有 1 條產線，在 ADAS 系統持續進化的趨勢下，可望成為未來公司的主要挹注動能之一，但法人提醒，在其出貨達到經濟規模之前，雷達產品在出貨初期恐拖累整體獲利。

而健和興跨足電動車充電槍市場，法人看好，健合興供應特斯拉 Model 3、比亞迪和中國市場充電槍，未來 3 年車用相關營收成長表現樂觀。