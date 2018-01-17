〈車用市場成長俏〉汽車業去年總產值突破6000億元 車用電子超越整車

工研院產業經濟與趨勢研究中心 (工研院 IEK) 預測團隊今 (17) 日公布汽車產業預估，估 2017 年我國汽車產業產值為 6109 億元，年成長 4.6%，其中，汽車電子達 2080 億元，成長動能最強，年增 14.3%，超越汽車整車產值；展望 2018 年，預期台灣汽車產業產值可望再成長 1.2 - 2.1%。

IEK 統計，去年台灣汽車產值中，汽車整車產值估計為 1854 億元，年減 3.5%，占比 30.4%；汽車零組件 2174 億元，年增 3.7%，占比 35.6%；而汽車電子 2080 億元，突破 2000 億元的水準，且成長動能最強年增幅達 14.3%。

工研院指出，去年由於消費者偏好轉向 SUV 車型、業者致力於暢銷車款的改款，以及政府汰舊換新的補助政策刺激下，全年新車掛牌數衝上近 44.5 萬輛的近 12 年新高水準。

同時，由於消費者和汽車動力與安全系統的需求持續成長，新車所搭載的電子與安全輔助系統明顯增加，再加上引進的進口車款熱銷，使我國汽車產業附加價值率連 5 年提升，特別是營業利益的增加。

然而，負面因素是，國內車廠整車外銷受到中東輸入國需求疲弱和鄰近國家競爭的影響，內銷市場又面臨進口車的擠壓。

展望 2018 年，IEKCQM 預測台灣汽車產業產值可望再成長 1.2 - 2.1%，其中，正項因素包括景氣升溫促進國內消費者信心擴增、搭載汽車電子的新車型推出刺激國內購車與換車的需求；另一方面，政府推動汰舊換新減稅政策與獎勵二手車出口，雖已進入第 3 年仍有助於加速汰換國內 10 年以上的老舊車種。

要留意的是，去年進口車市占率已達 41.7% 的歷史高峰，台灣整車內需市場持續受到進口車的進逼，同時，國產車外銷則受中東輸入國需求疲弱和母廠策略改變影響，導致整車出口動能連續二年大減，工研院認為，國產車內外銷急需擬定新的策略。