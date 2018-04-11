【港股解碼】匯控新任主席與香港小股東 「搏奕」實錄

彙豐銀行-香港人的銀行！這個說法肯定沒有人反對。在香港，還未出現「股王」騰訊，彙控在股民心中的地位，是視爲作傳家寶，父傳子，子再傳子，而每年聖誕鍾色未響起，「聖誕鍾，買彙豐」這金融界的歌謠，便挂在股民口中。

就是對彙豐這份濃濃的愛，當彙控(00005-HK)處于困境之中，股價下滑之際，忠心耿耿的散戶自發地在低價接盤、護盤，被稱爲「血肉長城」。2009年，彙控來一次22年來首次供股，集資高逾1,400億元，破盡香港及英國紀錄，股東還是力撐。

三代忠實股東：只求有穩定派息

今日(4月10日)，彙控股(00005-HK)香港舉行非正式股東大會。雖然下午3時半才登記，惟早于中午12時半已有股東到場，下午3時許已大排長龍。其中一名股東陳先生，其手上彙控股份就是由祖父所贈，陳家3代均是彙控「粉絲」，記者問及陳先生如何評價彙控，他坦言，彙控于金融海嘯後表現欠佳，以前是增長股，現在是收息股，「不期望股價大升，只求有穩定派息」，陳先生發自內心的話，就是彙控告別了「財息兼收」年代，陳先生唯有接受現實，彙控是否「繡『息』可餐」，「現時股息仍可接受」。

其實，每年，前來「朝拜」的彙控股民不少，不少都向管理層獻計。新任彙豐控股主席杜嘉祺和行政總裁範甯，首次主持會議並直面來自香港小股東的「尖銳」問題，範甯還要找來彙控大中華區行政總裁黃碧娟來解脫。

有82歲高䶖的散戶婆婆，對彙豐分行的關門時間很有意見，認爲下午4時半關門時間過早，仍有排隊長龍仍未散去，建議延後至下午5時半，並建議爲年青人提供兼職機會。範甯稱，會對關門時間作審視，之後便速速找來黃碧娟援助。

（圖片來源：信報網站）

黃碧娟稱，彙豐也有提供流動分行服務，到各區爲客戶提供服務。彙豐亦有履行社會責任，爲老人、小孩、年青人提供服務，例如給予年青人奬學金出國留學，以至提供暑期實習機會等。

會上，有小股東提問彙豐會否有進一步股份回購計劃，以及彙控的股本回報率目標是否達15%，杜嘉祺響應，彙控的股份回購政策沒有改變，一直是資本管理的重要組成部分。範甯則表示，集團現時的股本回報率目標爲10%，而2017年集團的股本回報率水平爲5.9%，集團正檢討策略，現時目標仍是10%。

小股東埋怨跑輸給渣打

有小股東則質疑，渣打銀行沒有派息，但股價增長高于彙控，期望彙控能爲小股東爭取最大利益。杜嘉祺不大認同股此看法，他指出2017年彙控的股價增長亦有28.4%，是一個強勁增長的數字；並會爭取繼續爲小股東提升價值。

杜嘉祺響應股東問題，確實不忘英國人紳士作風，何解？渣打集團已于去年恢複派息，股價走勢方面，以過去一年計算，彙控升近18%，渣打銀行升12%；過去3個月，兩間「英藉」

銀行股價均反複下跌，彙控雖然有不少大媽(指內地投資大戶)捧場，但大市調整時，股價跌幅大于渣打。

股價高低由「金錢」主宰，不過派息就控制在董事會手內。有小股東留意到彙控擁有380億美元可分派儲備，詢問會否用作收購或增加派息？範甯響應，集團擁有充裕的儲備，但同時也要用作符合資本監管的要求。而集團業務增長先聚焦內部自然增長，若收購能帶來輔助，也會有所考慮。

有小股東對美國總統特朗普充滿信心，查問彙豐會否考慮再次重返美國進行投資？杜嘉祺稱彙控于美國仍然保持相當據點，並且是最大的外資銀行；會否加大對美國市場投資？這要留待2018年下半年，才再響應這問題。

彙控曾經是中國平安主要股東之一，現在卻反過來，中國平安成爲彙控主要股東之一。有小股東詢問，會否引入中國平安代表進入彙控董事局？杜嘉祺回應，現時彙控的董事局人數爲14人，這個規模合適，他歡迎中國平安成爲彙控主要股東之一。

彙控與平安，果真「您中有我、我中有您」。事實上，杜嘉祺在香港分析師及投資者會議上透露，集團將設法精簡內部架構，並將投資範圍從中國南部擴大至中國其他地區。

他又暗示，新任行政總裁範甯將把亞洲、特別是中國作爲加大投資的重點，預計在7月公布半年業績時會有更多的新策略。

彙控的忠實「粉絲」，我們分享一個訊息。彙控公布，委任其馬來西亞行政總裁Mukhtar Hussain爲亞太區「一帶一路」業務主管，並遷往香港，以推動該區業務增長及與彙控國際業務産生協同效應。該任命7月1日起生效。簡單的委任訊息，已坦蕩蕩告訴您，彙控的新策略，與「一帶一路」上演「命運共同體。

大家聽了美好演奏，也得要來一個衆人皆醉。會上有小股東表達了不滿，就是不時會聽到彙控被監管機構罰款的消息，這會影響對股東的派息！杜嘉祺稱，由于法規的更改，導致彙控有時會被罰款。彙控會盡量做到最好，減少出現這方面的損失，但不可以作出任何保證。

世事無絕對，不過，股東們還是寄望新管理層，不要再來一次「世紀」供股。有錢繼續股份回購，杜嘉祺響應，若無更好投資，回購對股東是好事。

■ 作者｜周燕芬

港股解碼，香港財華社王牌專欄，20年專注港股，金融名家齊聚，做最有深度的原創財經號。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)