〈港股盤前〉風險胃納提升 留意資金輪換

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港交所（388）：早前的弱勢看似過火了

1）習近平在博鰲論壇開幕上指出，中國將採取四大重要舉措擴大開放，包括大幅度放寬市場准入；創造更有吸引力的投資環境；加強知識產權保護；主動擴大進口。也提及今年將相當幅度降低汽車進口關稅。這些正和川普近來的「要求」相近，消息令市場對貿易戰憂慮降温，恆指收市大升近 500 點，成交金額按日上升近 20% 至 1384 億。強勢的板塊有內險、內房、手機設備、教育、汽車經銷商、資源、電池等，汽車股則走弱。滬深港通錄總成交按日下跌約 5% 至約 191 億，淨流入金額約 20 億（昨天淨流出 13 億）另外，做空佔大市成交再回落至 12%，屬相對健康水平。

簡評：筆者僥倖猜中習近平的順水人情，恆指也不客氣地大升。但仔細看，500 點的升幅比週一的 384 點來得欠全面。藍籌股中有約 20% 只能持平或下跌，相信是在風險胃納提升下資金輪換的結果，從積弱的內房、平保（2318）和個別內銀的報復式反彈可見一斑，個人預計這輪換可能會持續。除上述股份外，港交所（388）和滙豐（5）也有機會接棒。



無可否認，港交所在獨角獸搶奪戰中受國內市場強大威脅；但新經濟股數量驚人，理應還可分一杯羹，早前的弱勢看似過火了。投資者也應留意近日的強勢板塊，風能、水泥、內銷、醫藥、本地零售和軟件均有可能出現換碼獲利盤。汽車經銷商昨天的升勢也有點過份，減關稅也未必能為他們帶來很大的商機。再看熊証重貨區，31000、31300 點應是短期的好友目標。

2）受貿易戰降溫帶動，美股三大指數齊報捷。道指高開高走，大升近 428 點或 1.8%，標指和納指也分別上升 1.7% 及 2.1%，十年期國債債息升至 2.801%。中東局勢因敘利亞發生疑似化學武器襲擊變得緊張，加上有報導指沙地阿拉伯官員計劃以每桶 80 美元作為油價目標，以支持國有能源巨頭沙地阿美的上市估值，布蘭特 6 月期油收市升 3.5%，報每桶 71.04 美元，創 2014 年 12 月 1 日以來最活躍月份價格新高。港股 ADR 漲跌不一，收升 155 點，拆合等於恆指 30883 點。滙豐（5）、石油及保險股表現較好。



3) 個股利好消息：

舜宇（2382）--3 月出貨量理想

海信科龍（921）-- 第一季業績理想

安踏（2020）-- 第一季零售銷售增長強勁



4）個股利淡消息 ：國藥（1099）、H&H 國際（1112）