美股熱門FAANG 油艙裡還有燃料嗎？

最近幾週科技股面臨許多負面新聞，而美股中的佼佼者 FAANG 也呈現明顯跌幅，提供動量分析的公司 Trendrating 在財經網站《Seeking Alpha》發表文章，指出 FAANG 過去一年的表現仍然優於大盤許多，而分析顯示他們仍具成長動能。

平均而言，FAANG 股價在過去 12 個月中成長了 42％， 高於 Nasdaq100 指數上漲的 19％，S&P 500 指數在同一時間則是上漲 11％。Trendrating 認為現在還不是恐慌的時候，FAANG 在過去幾年表現亮眼，而目前沒有明顯跡象顯示這種趨勢將改變。

臉書過去 5 年股價表現

Trendrating 評級：A

智能動量分數：2.4641

回調：-18.21％

過去 12 個月表現：11.98％

臉書在 2014 年 4 月被 Trendrating 評級 A 以來，股價已上漲 171%，但近來因為劍橋分析不當使用臉書用戶資料的消息曝光，股價表現波動。執行長祖克伯周二前往國會參加聽證會，股價上漲 4.5%，為兩年來表現最佳的一天。

亞馬遜過去 5 年股價表現

Trendrating 評級：A

智能動量分數：2.8167

回調：-12.03%

過去 12 個月表現：55.02％

如同臉書，亞馬遜的股票在上週也遭受大量拋售，但亞馬遜在過去 12 個月表現亮眼，智能動量分數相當高，整體來說，亞馬遜表現比臉書好。

蘋果過去 5 年股價表現

Trendrating 評級：A

智能動量分數：2.3137

回調：-6.42％

過去 12 個月表現：18.77％

蘋果是在 FAANG 中，唯一回調落在個位數的，僅管智能動量分數相對較低一點，但目前股價接近歷史新高，是件好消息。

Netflix 過去 5 年股價表現

Trendrating 評級：A

智能動量分數：2.5663

回調：-12.52％

過去 12 個月表現：101.55％

Netflix 的訂閱用戶成長不斷超出預期，帶動股價上揚，股價在過去一年呈雙倍成長，然而，-12.52 的回調會使投資者擔心，Netflix 的好日子是否即將中止。

Alphabet 過去 5 年股價表現

Trendrating 評級：A

智能動量分數：2.3213

回調：-13.64％

過去 12 個月表現：23.13％

Alphabet 為搜尋引擎 Google 的母公司，商業模式圍繞著用戶數據，若政府決定提高對網路科技公司的監管，對於該公司則是不利的消息，但廣告的需求將一直存在，而 Alphabet 在過去幾年展現良好的發展。