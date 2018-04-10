大摩：網路相關的科技股 恐將「打入冷宮」數個月

跟網路相關的科技股，多年來一直有著強勁表現，但今年來因估值太高，股價漲勢逐漸停滯，此外，大摩 (Morgan Stanley) 指出，這些科技股可能會面臨政府監管風險，疲弱的走勢將再維持一陣子。

科技股的熱門焦點 FAANG：臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US)、Alphabet(GOOG-US)，過去幾年獲利良好，但在 2018 年，漲勢暫緩，估值處於難以延續的高位，而最近更是面臨政府監管的威脅。

大摩在報告中指出：「我們看到第 4 季，網路股在營收方面有些疲軟跡象，而最近出現對監管風險的擔憂。基本面可能長期處於良好狀態，但我們認為該類股可能會繼續弱勢一段時間。」

FAANG 等五大龍頭股是今年市場波動最大的股票，亞馬遜遭受美國總統川普的反覆抨擊，指責他們沒有繳納公平的稅，並且傷害美國郵局。而臉書爆發用戶資料被盜用，股價大跌，因此拖累科技股，用戶擔心數據被濫用的情緒，也延燒至谷歌的母公司 Alphabet，搜尋引擎 Google 的業務模式對用戶數據有很大的依賴性。

2018 年到目前為止，臉書股價已重挫 9.6％，比起高點時，跌幅超過 18％。Alphabet 今年則下跌 1.5％，亞馬遜儘管最近面臨很大的波動，今年還是上漲 22.2%，為 S&P 500 指數最大的助力，Netflix 在過去一年則上漲高達 55%。

亞馬遜股價日線走勢圖

大摩指出，這種程度的收益本身就是個風險，「大型公司在特定年份，展現出極為出色的表現時，往往在隔一年時，沒有辦法以相同速度成長，有時甚至會略低於市場表現。」

而相較於大盤，FAANG 集團也被視為估值過高，雖然亞馬遜的成長很快，但其本益比高達 232.82 倍，大幅高出 S&P 500 指數的本益比 21.63 倍，Netflix 的本益比為 237.71 倍，而 Alphabet 的則為 57.79 倍，Facebook 的本益比隨著近期股價的走低而下滑，但 29.7 倍的本益比仍高於 S&P 500。

除了估值之外，監管所造成的長期影響目前難以量化，對企業的商業模式影響也難以評估，而在監管情形變得更清晰之前，股票可能面臨更多的波動，雖然大多數分析師並不認為川普對亞馬遜的抨擊，會改變立法並實質上對電商巨擘的利潤或毛利率產生重大的影響。

臉書方面，他們可能面臨更加緊張的環境，執行長祖克伯預計周三將前往國會參加聽證會。大摩認為在 11 月美國中期選舉前，不會實施針對這些公司的法規。