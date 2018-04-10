FB成今年表現最差的大型科技股 祖克伯面臨嚴苛挑戰

祖克伯 (Mark Zuckerberg) 並不是個天才演說家，但他現在如果不能展現足夠的個人魅力，讓投資人及國會確信 Facebook (FB-US) 能做出重大的改變，FB 的股價恐難見到否極泰來的時刻。

據《CNN Money》報導，自 Cambridge Analytica 的隱私醜聞之後，華爾街就急著拋售 FB 的股票，使這支股票今年以來下跌了 10%。

和其他主要科技股相較，FB 的表現看來更是糟糕。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲超過 20%，蘋果 (AAPL-US) 升 2%，Netflix (NFLX-US) 飆漲逾 50%，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 雖然表現不佳，跌幅也只有 1%。

祖克伯如今肩負重大任務，周二，他要在參議院司法及商業委員會作證，說明 Cambridge Analytica 為何能取得 8700 萬用戶的個人資料。周三，他也要在眾議院出席聽證會。

華爾街擔心，如果祖克伯不能安撫國會、穩定投資人，在此動盪時期，FB 可能要考慮讓其他人執掌公司運作。

但也有分析師認為，FB 的危機並沒有那麼駭人。Jefferies 的 Brent Thill 周日發表報告指出，Facebook 的用戶還是一如既往使用這個網站，他的團隊調查了 750 名使用者，超過 60% 的人表示，他們使用 Facebook 的次數還是跟 1 年前一樣，甚至更多。

Thill 強調，網路流量分析公司 SimilarWeb 也得出類似的結論。SimilarWeb 分析顯示，Android 用戶今年 3 月在 Facebook 上花的時間，比去年同期更多。Thill 說，Facebook 的負面新聞，並沒有對用戶的參與度，帶來任何實質影響。

瑞穗證券 (Mizuho) 分析師 James Lee 在上周五報告中指出，Facebook 最近決定關閉 Partner Categories 工具，廣告商無法再利用第三方數據經紀商，取得 Facebook 數據，這是個有利的改變。

華爾街一些分析師似乎也不太緊張，並提高了 Facebook 第 1 季的獲利預期，至年增 10% 以上，去年全年的預測也獲提升。

在祖克伯本周的聽證之後，投資人可能最終要聚焦 4 月 25 日，這是 Facebook 發表業績的時刻，屆時也會對 FB 的股價產生更直接的影響力。