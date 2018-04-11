次貸未亡只是換種方式進行 大型銀行業走後門放貸

在金融風暴後，大型銀行業逐漸退出次級貸款以降低風險，然而有走後門賺取次貸商機的方式，它們轉而貸款給非銀行業的金融機構，而這些機構以更高的利息，放貸給信用不良的客戶，其中最主要的機構為黑石集團旗下的 Exeter Finance。

富國銀行在 2010 年關閉次級貸款的分公司，並在 2016 年更大範圍的退出次級車貸，花旗集團則已出售其大部分的汽車貸款業務。

《華爾街日報》對監管文件的分析顯示，在 2010 年至 2017 年間，銀行給 Exeter Finance 和其他非銀行金融公司的貸款增長了 6 倍之多，創下近 3450 億美元的歷史新高，為銀行最主要的貸款對象之一。

Exeter Finance 主要業務之一為次級車貸，而大型銀行業提供了約 14 億美元的貸款，主要參與銀行包括富國銀行 (WFC-US)、花旗銀行 (C-US)、美銀 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、高盛 (GS-US) 與大摩 (MS-US) 等。大型銀行認為貸款給非銀行金融機構，可以降低貸款者信用破產風險，並可穩定賺取利息。

大型銀行業持續提供非銀行金融公司的貸款逐年增加

這筆貸款最後將落入信用不良的貸款者手中，Exeter 的客戶平均信用分數 (FICO) 為 570 分，根據分類，評分 600 分以下即為次級貸款。因債務人無力償還貸款原因，Exeter 的貸款註銷率 (charge-off rate) 高達 9%，為富國銀行的 9 倍之多。

僅管如此，次級貸款對非銀行金融機構仍是一筆賺錢生意，它們靠收取更高的利息獲利，假設銀行業收取它們 3% 利息，非銀行金融機構則收取信用不良者 15% 利息。

銀行業持續向非銀行金融公司的提供更多信貸，富國銀行在 2017 年，放出 810 億美元的貸款，為所有銀行業中金額最大的，跟 2010 年的 140 億美元相比，呈現大幅飆升。