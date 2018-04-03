借貸成本上升 美國「次級車貸」面臨泡沫化危機

財經部落格《Zerohedge》指出，過去由於信用審核寬鬆，以及借貸成本不高，許多消費者選擇貸款購車，尤其是次級借貸者，但隨著利率和 LIBOR 走升，他們的還款壓力變大，恐爆發次級車貸泡沫，同時，有能力購車者下降，車商面臨需求不振的窘境。

Zerohedge 用以下圖表指出車貸泡沫一觸即發：

1. 平均新車貸款創歷史新高 31099 美元 / 二手車的平均貸款攀升至歷史新高 19589 美元

新車和二手車貸款金額創新高

2. 新車和二手車平均的每月需繳車貸來到歷史新高 515 美元

每月所繳車貸為 515 美元

3. 平均的車貸時間為 69 個月，而平均的二手車貸款時間為 64 個月，均來到歷史新高

平均貸款時間來到 69 個月

4. 根據 Edmunds.com 的數據，新車的平均價格為歷史新高的 35176 美元，因為貸款變的容易，消費者選擇貸款更多，買更貴的車。

整體車貸金額持續走升

總結以上情況，便宜的貸款成本，導致審核不嚴格的貸款條件，使平均貸款金額創歷史新高，而貸款者大量湧入市場，借貸者幾乎都會通過貸款審核。

然而隨著車貸泡沫危機越來越具體化，傳統的銀行和金融機構，開始減少車貸的發放量，導致車商的附屬金融機構，面臨著提升貸款的壓力。

附屬的金融機構放貸增加

消費者信用分析公司 Experian 的汽車金融解決方案資深總監 Melinda Zabritski 警告說：「我們處於一個承受能力是問題的階段，當你思考要多高的收入才能支付貸款時，你會發現這收入高於一般人的平均收入。」

而汽車行業過去對於次級借貸者過於寬鬆，他們是汽車需求的重要來源之一，但隨著短期利率上升、Libor 飆升，利率處於低位的情況已不在，這對於經濟狀況不好的借款者來說，會是個大難題。

Edmunds.com 行業分析執行總監 Jessica Caldwell 指出，隨著利率上升，貸款者每個月需要支付的額度將增加，因此需求將減低。

彭博社報導指出，次級信用者已漸漸從購車市場減少，信用不穩定和手頭很緊的消費者，正在被擠出市場，根據 J.D.Power 的數據，在今年前兩個月，車輛銷售額在信用等級高的貸款者中，沒有太大的變化，可是次級借貸者的交車輛下降 9％。

車輛銷售在信用分數不佳的消費者群減少

升息導致次級借貸者減少， Westlake 金融服務公司專精於次級貸款業務，行銷副總裁 David Goff 表示，次級貸款目前僅佔公司貸款者的 55％，5 年前為 75％。

Goff 接受采訪時表示：「次級貸款壞帳在一年多前，已增漲至經濟衰退前的水平，這導致貸款機構須對次級客戶提高貸款利息。」