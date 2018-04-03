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借貸成本上升 美國「次級車貸」面臨泡沫化危機

曾經聲請破產保護的通用汽車(圖:AFP)
曾經聲請破產保護的通用汽車(圖:AFP)

財經部落格《Zerohedge》指出，過去由於信用審核寬鬆，以及借貸成本不高，許多消費者選擇貸款購車，尤其是次級借貸者，但隨著利率和 LIBOR 走升，他們的還款壓力變大，恐爆發次級車貸泡沫，同時，有能力購車者下降，車商面臨需求不振的窘境。

Zerohedge 用以下圖表指出車貸泡沫一觸即發：

1. 平均新車貸款創歷史新高 31099 美元 / 二手車的平均貸款攀升至歷史新高 19589 美元

新車和二手車貸款金額創新高
新車和二手車貸款金額創新高

2. 新車和二手車平均的每月需繳車貸來到歷史新高 515 美元

每月所繳車貸為515美元
每月所繳車貸為 515 美元

3. 平均的車貸時間為 69 個月，而平均的二手車貸款時間為 64 個月，均來到歷史新高

平均貸款時間來到69個月

平均貸款時間來到 69 個月

4. 根據 Edmunds.com 的數據，新車的平均價格為歷史新高的 35176 美元，因為貸款變的容易，消費者選擇貸款更多，買更貴的車。

整體車貸金額持續走升
整體車貸金額持續走升

總結以上情況，便宜的貸款成本，導致審核不嚴格的貸款條件，使平均貸款金額創歷史新高，而貸款者大量湧入市場，借貸者幾乎都會通過貸款審核。

然而隨著車貸泡沫危機越來越具體化，傳統的銀行和金融機構，開始減少車貸的發放量，導致車商的附屬金融機構，面臨著提升貸款的壓力。

附屬
附屬的金融機構放貸增加

消費者信用分析公司 Experian 的汽車金融解決方案資深總監 Melinda Zabritski 警告說：「我們處於一個承受能力是問題的階段，當你思考要多高的收入才能支付貸款時，你會發現這收入高於一般人的平均收入。」

而汽車行業過去對於次級借貸者過於寬鬆，他們是汽車需求的重要來源之一，但隨著短期利率上升、Libor 飆升，利率處於低位的情況已不在，這對於經濟狀況不好的借款者來說，會是個大難題。

Edmunds.com 行業分析執行總監 Jessica Caldwell 指出，隨著利率上升，貸款者每個月需要支付的額度將增加，因此需求將減低。

彭博社報導指出，次級信用者已漸漸從購車市場減少，信用不穩定和手頭很緊的消費者，正在被擠出市場，根據 J.D.Power 的數據，在今年前兩個月，車輛銷售額在信用等級高的貸款者中，沒有太大的變化，可是次級借貸者的交車輛下降 9％。

車輛在信用分數不佳的消費者群減少
車輛銷售在信用分數不佳的消費者群減少

升息導致次級借貸者減少， Westlake 金融服務公司專精於次級貸款業務，行銷副總裁 David Goff 表示，次級貸款目前僅佔公司貸款者的 55％，5 年前為 75％。

Goff 接受采訪時表示：「次級貸款壞帳在一年多前，已增漲至經濟衰退前的水平，這導致貸款機構須對次級客戶提高貸款利息。」

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