【運達投顧】資金轉換速度好快好快

◆盤勢分析

昨天跟大家說現在的資金流動非常快速，昨天的強勢股硬追恐怕不會有太好的結果，你要分辨出什麼是漲真的哪些是漲假的，如果主流跟趨勢分布出來是很容易住進套房的唷！從指數的角度來看，大盤就是走區間盤整，外資沒有大買的想法，指數自然不會有太大表現，現在看的是內資主力的操作，因此，中小型類股漲勢來的非常兇猛且快速，主要鎖定在兩年沒動的生技族群，今天雖然出現了小拉回，不影響整體生技股的漲勢，只是個股輪動了，不是大家原本所操作的那些個股，至於換到哪些個股上面，觀察資金的流向就知道囉！

資金的流向面有多重要呢，昨天的文章裡有跟大家說，現在資金有在移轉到櫃買電機個股，今天 1597 直得持續創高也帶動了 2049 上銀再創歷史新高，自動化設備有多火熱，日本廠商的產能要排到 14 個月之後，大量訂單流向台灣，機械手臂都會用到的零組件目前瘋狂缺貨，有的甚至要收訂金才會收單，資金早就已經先布局了，公司賺錢有人先知道，金流就可以先搜尋到這些早知道的人。昨天跟大家提到的被動元件也是一樣，2327 國巨過高背離修正完畢，股價開始出現反彈，具備低價庫存的通路商今天表現更是厲害，3090 日電貿連續創高突破了 60 元整數大關，今天公佈三月營收突破九億元只差一月一點點，第一季的獲利看來也值得期待，以量價關係來觀察，突破壓力後量縮創高賣壓不重買盤也很積極，從布局已來獲利已經達到七成以上，也恭喜每一個支持風行操盤室的朋友囉！

市場資金的輪動速度非常快，有的個股是跌真的有的是強勢股的買點，這是資金移轉的過程會產生的正常現象。大盤的交易量能越來越大，代表市場的資金動能非常豐沛，台股沒有轉弱的疑慮，選股的能力會影響到操作的實力！

※運達投顧 洪任浚分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

