【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開低走高，成功站上 10900 整數心理關卡，重新收復季線！

昨天美股開高尾盤漲幅急縮，使得今日台股開盤小跌，但隨後即往上做拉升，但十二點過後，漲幅收斂，但仍穩守 10900 整數心理關卡，並重新站上季線壓力，終場以上漲 33 點作收，收了一根帶上、下影線的小紅 K，而今日震幅仍有 101 點之多，而目前短線上五日線與十日線呈現黃金交叉格局，上檔有月線的壓力，而下檔有五日線、十日線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1414 億，較昨日亦有小幅增溫，顯示投資人信心稍見回籠；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點:

台股類股呈現漲略多於跌，其中造紙類股漲幅最高，達 4.2%，光電類股也漲逾 2%，電機機械、水泥也漲逾 1%，貿易百貨、電子零組件、金融、塑膠、觀光、食品、電子通路、半導體、其他類、化學、通信網路、航運、建材營造、紡纖等也均收紅。

至於下跌類股則以生醫類股下跌 2.8% 跌幅最重，化學生醫、油電燃氣、鋼鐵、汽車、資訊服務、電腦設備、玻陶、其他電子、電器電纜、橡膠等也均收黑。

電子三雄今天表現呈現一強一平一弱，其中股王大立光最為強勢，股價開平走高，中場更以最高點 3250 元作收；台積電則是在中場過後重新站上平盤之上，儘管尾盤稍遇賣壓，但仍以紅盤作收；鴻海則是幾乎全場都在平盤之下震盪。

光電股則是因為大立光強彈帶動，二線龍頭玉晶光更是強拉漲停，先進光、新鉅科、佳凌、揚明光、聯一光、亞光、華晶科等也均收紅。

金融股也相對強勢，包括永豐金、新光金、元大金、開發金、台新金、玉山金、富邦金等也漲逾 1%。

不過風電概念股則是相對疲弱，其中指標股世紀鋼、華城及大亞均亮燈跌停，中興電、中鋼構、上緯投控、永冠 - KY、亞力等跌幅也均超過 4%。

另外生技股也出現漲多拉回，儘管仍有生泰、濟生及易威亮燈漲停，但是康聯 - KY、科妍、佰研、寶齡富錦、保瑞、商之器、達爾膚等均亮燈跌停，雙美、亞獅康 - KY、生展、景岳、台耀、安成藥、泰福 - KY、美吾華、益安、台微體等也均下跌逾 6%。

顯卡族群也續弱，青雲及麗臺跌停，撼訊也在平盤之下震盪，微星、映泰及技嘉也均收黑。