【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(5483 中美晶) 創波段新高囉。

今天大盤開低震盪走高，終場上漲 33 點，以 10927 點做收，量能為 1414 億元。

重點持股報告。

(1609 大亞) 老師帶會員從 3/27 進場以來，到昨天都還在創波段新高，一口氣上漲了 ( 3 3 % ) 囉。我們沒有賣在最高點，老師是今天早盤帶領會員們全數獲利出清，獲利也是還蠻不錯的唷。

(3265 台星科、4174 浩鼎) 續抱。

(6141 柏承) 在上漲 63% 之後，近期股價稍有整理，而整理之後，今天盤中又一度由黑翻紅，持續攻擊囉。

(5483 中美晶) 股價再創波段新高啦，感覺很有機會，我們持續抱牢。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、4174 浩鼎、3265 台星科、5483 中美晶。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)