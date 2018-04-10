【亞洲投顧】亞洲投顧 股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

盤勢偏多當然偏多操作

今天大盤量增上漲，守穩 10815 點，多方持續控盤，盤中傳出中美貿易利多，大盤急漲，目前就是 10750 點至 11000 點區間震盪，站穩 11000 點多方會強勢攻擊，操作就是按照規劃，不要被盤面影響。目前操作不用太過積極，控制好持股比例 5~7 成左右。觀察低點 10750 點，不要被跌破都是多方控盤，多方目標 11120 點；如果再跌破 10750 點容易回測 10638 點，出現此訊號就要優先考量風險情況。



盤勢震盪，龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，降低持股，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；先前龍哥帶會員佈局 2454 聯發科和 6274 台燿，都創高；看看強哥 - 2481 強茂，大盤震盪下跌，強哥持續創新高；分享很久的 3545 敦泰和 5483 中美晶以及 8112 至上甚至 2492 華新科，都創高，剛整理完成，股價都還有往上的空間，這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？龍哥準備佈局新主力股，大家一起來迎接行情。

今天外資期貨多單減少 209 口，自營商期貨空單增加 1282 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏多佈局，外資期貨多單小額減少，賣權增加較多，自營商選擇權短線偏多佈局，今天籌碼中性，觀察是否站穩 11000 點；昨天告訴大家，大盤很有機會持續攻擊，偏多操作就能獲利，今天期貨波段會員開盤佈局波段多單，簡單拉開獲利。



大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，例如 2454 聯發科，完成中繼型態之後，回測頸線支撐，再度帶量攻擊轉強，這就是標準的多方節奏。操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股，趁大盤波動調整持股，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。



【鎖定籌碼穩定的主力股】

2454 聯發科，5483 中美晶，6488 環球晶，2492 華新科

3545 敦泰，3034 聯詠，3533 嘉澤，8112 至上

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10863 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10815 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估