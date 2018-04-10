蕭習會7分鐘落幕 習近平：大陸發展 台胞、台企有功勞

兩岸矚目的「蕭習會」今（10）日登場，大陸國家習近平和前副總統蕭萬長簡單寒暄後表示，大陸的發展，「功勞簿上要記上台胞、台企」，強調兩岸前景一定很光明，但一定要堅持九二共識、反對台獨，這樣兩岸的路才會越走越寬。

趕在博鰲亞洲論壇 2018 年年會開幕式之前，習近平接見來自台灣的企業家代表團，簡單和蕭萬長聊幾句後發表 3 分鐘談話。他說今年除了是大陸改革開放 40 周年，也是海南建省辦特區 30 周年，改革開放初期他在福建、廈門任職，當時許多台灣民眾到大陸發展，兩岸民眾同舟共濟，如今 30、40 年過去了，大陸的發展「功勞簿上要記上台胞、台企」。

習近平認為，雖然歷經一些風雨坎坷，不過兩岸前景一定很光明，但一定要堅持九二共識，反對台獨，這樣兩岸的路才會越走越寬，呼籲「兩岸民眾應該共同推進祖國統一大業，共圓中華民族偉大復興中國夢。」

據了解，此次的「蕭習會」是史上最早的一次，也不是外界預期的閉門會晤，全程僅約 7 分鐘。由於現場並未擺放椅子，眾人在會面時都站著講話，習近平和蕭萬長率領的台灣企業家代表團握手、寒暄、大合照，發表 3 分鐘的講話後，就此結束。

陸委會針對這場「蕭習會」表示，大陸改革開放以來，經濟社會發展有顯著成長與變化，台灣在此一過程中具重要貢獻與影響力，陸方必須正面看待台灣在過去、現在與未來對於大陸及東亞繁榮發展中的關鍵角色。陸委會認為，經濟發展與政治革新如車之兩輪，必須相向而行，也必須有全面、均衡、合作共贏的發展戰略，才能真正順應全球化的時代潮流，為人民帶來幸福、為區域帶來和平與繁榮。

陸委會強調，近 2 年來，政府已多次重申依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律處理兩岸事務，堅定捍衛國家主權尊嚴與民主制度價值，致力維護台海和平穩定的現狀，此乃符合亞太區域各方的實質利益。呼籲大陸應放棄以其片面的政治主張作為兩岸交流互動的前提，尊重台灣民意對兩岸關係及台灣未來發展的選擇，不要一再採取威嚇施壓的手段處理兩岸關係。在兩岸溝通對話上也應「敞開胸襟、與時俱進」，與台灣交流合作、化解分歧，共同追求互利雙贏，為兩岸人民謀求最大福祉。



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