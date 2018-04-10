【日盛投顧】區間震盪整理 半年線為重要支撐

◆盤勢分析

1. 週二台股開平低走高，午盤後殺低震盪，最高點 10,975 點站回季線（10,904 點）及月線（10,949 點）之上，最低點 10,875 點失守 5 日線（10,890 點）及 10 日線（10,889 點）但仍守穩在半年線（10,781 點）之上，終場指數上漲 33.65 點，漲幅 0.31%，收在 10,927.18 點，成交金額為 1,416.89 億元，大於 5 日均量（1,143 億元）及 20 日均量（1,253 億元）。三大法人合計買超 25.64 億元：外資買超 17.48 億元、投信賣超 1.02 億元、自營商買超 9.17 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於脫離整理期。

（2）、均線：支撐為半年線附近，壓力為 03/22 高點 11,120 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（52）大於 50，短線偏多整理。

3. 選股方向可留意半導體、被動元件、PCB、工業 4.0、風電、生技、高殖利率、金融等。

盤面短線主流為被動元件、工業 4.0、風電

1. 半導體：

5434 崇越、6196 帆宣、6532 瑞耘等受惠大陸半導體檢測 / 設備商機，封測股的 6147 頎邦結盟陸廠，3264 欣銓、6451 訊芯 - KY 攻工控及車用，IC 設計指標有 2454 聯發科、3227 原相、4947 昂寶 - KY、3035 智原、4919 新唐、6202 盛群等。矽晶圓價格趨勢向上，有利 6488 環球晶、3532 台勝科、5483 中美晶、6182 合晶等的獲利。

2. 被動元件：

產品漲價一波接著一波，相關公司有 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、5317 凱美、5255 美桀、6449 鈺邦、6284 佳邦、6127 九豪、2481 強茂等。

3.PCB：

6213 聯茂 3 月營收創歷史次高及歷年同期新高，2367 燿華 3 月營收創歷年同期新高。

4. 工業 4.0：

智慧製造帶動 2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、4555 氣立、6414 樺漢等。

5. 風電：

搶食 5.5GW 離岸風電大餅，概念股有 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2002 中鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、8349 恒耀、2208 台船、1519 華城、1514 亞力、1504 東元、1513 中興電、1609 大亞、1605 華新、1102 亞泥、1802 台玻等。

6. 生技：

政策加持，可留意包括新藥 4147 中裕、4174 浩鼎、4162 智擎、4123 晟德、學名藥 4105 東洋、4111 濟生、生物相似藥 6541 泰福 - KY 、4726 永昕、醫材 6499 益安、4107 邦特、4104 佳醫、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、醫美 1786 科妍、4137 麗豐 - KY、眼科 3218 大學光、隱形眼鏡 1565 精華、8406 金可 - KY 等。

7. 高殖利率：

保守型投資人可留意預期高殖利率的 2404 漢唐、1582 信錦、3005 神基、3299 帛漢等。

8. 金融：

美國加速升息循環，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、5871 中租 - KY 等。