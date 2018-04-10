台股盤後－風電斷電中小型股倒 大立光強彈 上漲33點攻上季線

台股今 (10) 日早盤因為美股漲幅急縮，在風電及生技等強勢股出現拉回的狀況下，指數以平盤之下開出，不過美國道瓊期指漲幅擴大，電子權值股台積電回穩，股王大立光也大漲逾 8%，金融股同獲買盤加持，指數漲幅穩步提升，終場上漲 33.65 點，以 10927.18 點作收，順利站上季線，成交值 1414.34 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高壓低再殺低，包括網通、光電、生醫等族群殺聲震天，終場下跌 1.23 點，以 153.42 點作收，失守 5 日線、10 日線及月線，成交值 415.95 億元。

台股類股呈現漲略多於跌，其中造紙類股漲幅最高，達 4.2%，光電類股也漲逾 2%，電機機械、水泥也漲逾 1%，貿易百貨、電子零組件、金融、塑膠、觀光、食品、電子通路、半導體、其他類、化學、通信網路、航運、建材營造、紡纖等也均收紅。

至於下跌類股則以生醫類股下跌 2.8% 跌幅最重，化學生醫、油電燃氣、鋼鐵、汽車、資訊服務、電腦設備、玻陶、其他電子、電器電纜、橡膠等也均收黑。

電子三雄今天表現呈現一強一平一弱，其中股王大立光最為強勢，股價開平走高，中場更以最高點 3250 元作收；台積電則是在中場過後重新站上平盤之上，儘管尾盤稍遇賣壓，但仍以紅盤作收；鴻海則是幾乎全場都在平盤之下震盪。

光電股則是因為大立光強彈帶動，二線龍頭玉晶光更是強拉漲停，新鉅科、先進光、佳凌、亞光、華晶科、揚明光、聯一光等也均收紅。

金融股也相對強勢，包括元大金、永豐金、新光金、開發金、台新金、富邦金、玉山金等也漲逾 1%。

不過風電概念股則是相對疲弱，其中指標股世紀鋼、華城及大亞均亮燈跌停，上緯投控、永冠 - KY、中興電、中鋼構、亞力等跌幅也均超過 4%。

另外生技股也出現漲多拉回，儘管仍有生泰、濟生及易威亮燈漲停，但是科妍、佰研、康聯 - KY、商之器、達爾膚、寶齡富錦、保瑞等均亮燈跌停，亞獅康 - KY、台耀、生展、景岳、雙美、美吾華、益安、台微體、安成藥、泰福 - KY 等也均下跌逾 6%。

顯卡族群也續弱，青雲及麗臺跌停，撼訊也在平盤之下震盪，映泰、微星及技嘉也均收黑。

分析師林孟漢表示，台股今天因為股王大立光跌深反彈，激勵電子族群走揚，反倒是漲多股的風電、生技、顯卡等族群都出現明顯拉回，整體來看，由於台積電 3 月營收表現不錯，大立光也有回穩跡象，加上金融及傳產也有買盤湧入，預料在 3 月營收月年雙增股的帶動下，指數明天有機會繼續朝月線挺進，挑戰站上所有均線。