大眾公用(01635-HK)：燃氣業務走出國門 積極拓展越南燃氣市場

上海大眾公用(01635-HK)本月公佈2017年全年業績，錄得營業收入46.02億元(人民幣.下同)，按年增3.57%；若扣除1.1億元的匯兌損失，公司錄得淨利潤5.84億元，較2016年同期上升6.56%。公司總裁助理兼大眾香港總經理楊一清稱，去年外匯波動比較大，人民幣升值7.22%，公司此前發行H股港幣在手，外匯管制在處理上週期長，相信今年一季度後公司可規避這一風險。

公司在公用事業板塊主要有城市燃氣、城市交通及污水處理三個分支業務。公司行政總裁梁嘉瑋稱，水環境治理在國內有非常明確的政策導向的行業，隨著國家環保政策加強，對其要求也日益提高。公司目前位於上海嘉定的污水處理廠三期污水處理能力達到每天17萬立方米，達歐盟標準，未來會規劃四期工程建設，料完成後污水處理量還有大幅提升。而燃氣和交通方面的業務，因主要是政府定價，所以在公司定價主動權較小的情況下，通過增加業務量，拓展項目來加大發展。

目前燃氣銷售業務佔公司公用事業板塊營收87%，公司正在積極拓展海外主業市場，並已在越南胡志明市設立一家公司，主要進行燃氣方面合作。梁嘉瑋稱，當地目前並非採用管道燃氣，主要還是採用鋼瓶為主的液化石油氣，其液化天然氣則主要用於工業，因此對公司業務拓展有很大發展空間。

另外，公司城市交通板塊業務去年實現淨利潤8.73億元，較去年增長56.14%。梁嘉瑋稱，這主要由於2017年大眾交通減持了較多A股的小非股票，同時公司主營業務發展也穩定向好所致。

而隨著內地網約車平台的層出不窮，網約車市場對國內出租汽車行業造成了很大衝擊，非法運營等亂象給擾亂了行業秩序。公司主席楊國平坦言這對公司出租車業務帶來一定挑戰，呼籲加大整治力度，讓行業秩序得以改善。他續指，公司目前亦有發展網約車平台「大眾出行」。

文：鄒舒惠

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)