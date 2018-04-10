海航與淡馬錫於航空物流領域尋求合作商機

海航公佈，海航集團與新加坡淡馬錫簽署商業合作備忘錄。雙方將在航空和物流領域探索商業合作，包括航空、航空餐飲、地勤服務、免稅及機場基礎設施和設備等領域。

淡馬錫國際總裁兼首席運營長謝松輝表示：“海航與淡馬錫簽署諒解備忘錄，表明我們兩家機構有興趣探討共同的商業利益和尋求合作的機會。特別是航空、國際旅行和相關領域的機會，反映了較高收入人群日益增長的需求和世界更加互聯的發展趨勢。“

海航集團董事局副董事長兼首席執行官譚向東表示：“淡馬錫豐富的全球投資經驗和平台有利於海航集團在航空物流領域的進一步拓展，而海航集團在上述領域的經驗和資源也將助力淡馬錫進一步開拓中國以及全球市場。“

海航集團近期在航空物流領域頻頻牽手外部合作夥伴。今年2月，與中國最大的現代產業園提供商和服務商普洛斯集團（GLP）簽定戰略合作協定，宣佈共同打造全球領先的現代物流生態鏈。今年3月，與京東簽署戰略合作框架協定，雙方將共同開發、建設物流倉儲設施，包括現代電商物流園、航空物流園等。4月9日，海航集團宣佈，海南航空將與維也納國際機場合作，開通深圳=維也納定期直飛國際航線，加速雙方航空及相關產業鏈佈局。

海航集團自1993年創業至今，已歷經25年的發展，從單一的地方航空運輸企業發展成為大型跨國企業集團，致力於“人流、物流、資金流、資訊流”經濟四流融合發展。2017年總資產逾人民幣1.5萬億元，實現收入近7000億元，累計納稅610億元。2015年，海航集團首次登榜《財富》世界500強第464位，2017年躍升至第170位。

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