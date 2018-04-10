【富蘭克林華美】無懼美股震盪 可留意布局特別股

美中貿易戰打亂股市多頭氣焰，S&P500 指數自 1 月 26 日高點以來已回檔 9.34%，反觀 S&P500 特別股指數同一段時間僅小跌 - 1.62%(資料來源: Cmoney,2018/1/26~4/6)，再次突顯特別股較普通股耐震的特性。此外，特別股因股息率穩定，目前收益率已達 6.16%(圖一)，將是升息環境中相對具優勢的收息商品，看好特別股長期表現，富蘭克林華美特別股收益基金已於 4 月 9 日正式成立。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，全球景氣成長，風險性資產今年仍有甜頭，但金融市場位階偏高、中美貿易等不確定因素，仍須嚴防波動風險，建議適度配置與股、債相關性低的特別股資產，收息抗震。

余冠廷表示，特別股的投資價值，除了股利配發固定外，資本利得也是特別股另一個機會點。有別於一般固定收益商品買進並持有的策略，富蘭克林華美特別股收益基金採取核心與戰術配置的動態調整策略，更能適應投資環境週期變化。其中，核心部位以大型藍籌企業為主，此類企業基本面穩健、特別股息配發能力相當強，可提供相對穩定的收益來源；戰術配置則聚焦在被市場低估或因負面事件短線超賣的企業，爭取超額報酬。

檢視國內已發行的特別股基金，雖然都強調高息、耐震，但產品設計仍有極大的差異。由於金融產業占全球特別股市場比重約 7 成，只要佈局策略高度追蹤標普美國特別股指數，其產業配置均可能過度集中於金融業。因此，富蘭克林華美特別股收益基金特別強調佈局非周期性產業，分散風險並增強攻擊力，根據彭博資訊統計，過去 10 年非金融特別股累積報酬率為 130%，表現優於金融特別股的 96%。

此外余冠廷表示，儘管主要央行已開始貨幣政策正常化，但投資人對收益型產品需求不減，特別股與新興市場債因具備高殖利率，有助抵禦升息帶來的利率風險，尤其特別股發行市場主要以成熟國家為主，不僅可視為美國高收益債之外的高息商品選擇，更可與新興市場債產生區域分散與資產配置的效果，建議投資人可採取新興市場債與特別股的多元收益配置組合，以維持收益率。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。此外，投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。