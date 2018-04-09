【安聯投信】資金續由股轉入債 三大信用債吸金

受到美中貿易爭端與科技股重挫影響，美股上周劇烈震盪，影響資金連續兩周由股市轉入債市。根據美銀美林引述 EPFR 截至 4 月 4 日，新興市場債吸金幅度擴大，上周獲淨流入 21.7 億美元；投資級債上週吸金 17.1 億美元；高收益債上周獲資金小幅流入 0.6 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，2018 開年至今債券市場波動加大，美國公債殖利率一度因市場通膨預期攀升而飆升，但隨著川普貿易政策擔憂造成風險性資產下挫，美國公債殖利率又再度回落，美國 10 年期公債殖利率目前來到 2.77%。

歐洲公債部分，貿易戰疑慮持續吸引投資人目光，歐股下挫引發公債避險買盤，德國 10 年期公債殖利率目前來到 0.5%，上周表現持平。

在投資級債部分，許家豪表示，儘管利差受到美國公債殖利率回落而擴大，受惠避險需求推升公債，信用評級高的投資級債亦雨露均霑。而安聯環球投資全球固定收益投資團隊認為，在利率緩步走升、但殖利率曲線逐步平坦化的環境下，較看好短天期投資級債與金融債，並聚焦於個別證券挑選、提高投資組合品質，以抵禦利率波動。

高收益債部分，許家豪表示，雖然近期短天期利率攀升，引起市場對於高收益債發債企業償債能力的疑慮，但根據高盛分析，在 2005 至 2007 年間利率上升時，高收益債的違約率並沒有明顯提升，反而是在 2008 年經濟衰退時才有違約增加的現象，顯示利率水準並非影響高收益債表現最主要的因素，而是基本面是否良好。

許家豪表示，據高盛統計，今年高收益債供給相對偏低，發債量在過去 8 年來僅比 2016 年高收益債表現疲弱時略高，預計高收益債的供需技術面可望有一定程度的支撐。

在新興市場債部分，許家豪表示，美銀美林認為，巴西今年 GDP 成長仍可望達到 3%，且消費者信心維持高檔，可望帶動消費增溫，貨幣政策的效果也可望持續給予經濟正面影響，帶動整體 2018 年的表現。除了巴西外，美林亦看好阿根廷的表現，受惠於政府持續釋出有利於市場發展的利多，但仍需注意總經發展動向，以及外資是否有資金抽離的現象。至於墨西哥，則採取較為謹慎的態度，需觀察貿易政策的後續發展。

許家豪表示，因應近期公債殖利率震盪所引起的波動，目前投組採用投資級債作為公債的替代，以期達成攻守兼備的效用，並進行公債與股票指數期貨避險，以降低投組波動風險。

整體而言，許家豪表示，全球經濟成長態勢不變，各國央行仍維持漸進且透明立場，加上企業基本面與獲利成長動能仍然穩健，債市基本面無虞。此外，聯準會最新長期利率目標約為 2.9%，顯示 Fed 仍認為長期通膨將受控，因此利率風險應可望大致反映。在債券配置上，建議挑選靈活彈性配置的多元組合債，尤其是聚焦受惠經濟成長的信用債、同時又具有多種避險工具來降低波動的產品。

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