【統一投信】中美角力紛擾 中資美元債相對平穩

過去一周中美貿易磨擦升溫，股市大幅波動，新興市場債及中資美元債表現相對平穩。統一中國高收益債券基金經理人涂韶鈺表示，儘管第一季以來中資美元債面對美國聯準會 (FED) 加速升息與中美貿易戰疑慮的雙重夾擊，然而市場需求強勁，使整體走勢大致維持平穩，並未跟隨國際美元及其他風險資產大幅波動。

展望後市，涂韶鈺指出，中國 4/8-11 召開博鰲論壇，中國國家主席習近平出席並發表演說，市場密切關注其對新的改革開放政策所透露的蛛絲馬跡，亦或是對中美貿易爭端所釋出的任何橄欖枝。研判目前中美雙方所祭出的加徵關稅動作，皆屬於政治角力手段，預期最終中美貿易問題可望透過談判和平解決，中資美元債不排除將隨市場風險情緒修復，展開一波補漲。

在投資方向上，企業財報陸續發佈，或將給予個別標的新的指引；看好短年期與債信評等較佳標的，可望有優於市場的表現；此外，中國境內債將納入國際標竿指數，帶來全球被動式基金的長線資金流入，未來亦可密切留意入市機會。

涂韶鈺進一步指出，隨著中國政府逐步對外開放及持續深化改革金融市場，外資對於境內人民幣債券這塊深具潛力的市場，愈來愈感興趣。彭博在 3 月下旬就宣佈，將自 2019 年 4 月起的 20 個月內，分批把人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券納入其彭博巴克萊全球綜合指數及全球國債指數、新興市場本地貨幣政府債券指數，預期將帶來至少 750 億美元的被動式資金流入。

至於中美貿易紛擾後續，涂韶鈺表示，基於年底的美國期中選舉考量，川普政府為達到縮減中美貿易逆差的目標，可能會持續施壓中國，儘管理性層面上，市場認知真正進入貿易戰的機會不大，但在情緒上，金融市場面對不可測的政策風險，依舊會保守應對，影響短線行情。

從全球景氣基本面來看長線布局，美國 3 月份勞動市場暫時出現趨緩現象，不過薪資增速仍持續加溫，顯示美國經濟持續處於穩健擴張；中國的經濟指標短期暫時弱化，但總體情勢持續向好，皆是對高收益債券等風險性資產有利的支撐因素。

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