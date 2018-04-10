耐世特加大戰略性軟體投資 加強軟體團隊力量

隨心操控的引領者、全球領先的轉向及動力傳動系統供應商耐世特汽車系統宣佈，將在印度設立一座軟體中心，以加大戰略性的軟體投資並進一步加強全球軟體團隊的力量。耐世特印度軟體中心的設立是公司拓展軟體能力的最新動作，將與耐世特全球三大工程技術中心 -- 即位於美國密西根州薩吉諾的全球技術中心、位於中國蘇州的亞太技術中心和波蘭蒂黑技術中心相互協作，發揮疊加效應。



耐世特在薩吉諾的全球技術中心，與蒂黑和蘇州的區域技術中心將繼續專注於上游軟體的開發及研發創新。與此同時，印度新建的軟體中心將專注於下游軟體的生產和驗證，確保軟體的品質與合規性。







「耐世特的軟體業務模式和強大的全球團隊結構，是為全球汽車客戶提供創新的軟體解決方案、提供快速回應、靈活性和無縫整車集成為宗旨而設計的。軟體在車輛中的作用 -- 特別是在作為關鍵安全件的轉向系統中的作用 -- 正在迅速發展與升級。因此，為應對愈加複雜的挑戰，整車製造商對耐世特智慧軟體解決方案的需求也呈指數級增長」，耐世特汽車系統電子系統和軟體執行總監 Geoff Krieger 表示。







把握增長趨勢，加大軟體投資







耐世特將軟體和電子能力視為其主要的差異化優勢，並預計市場對其軟體專長的需求將會持續增長。因此，耐世特正在為印度軟體中心尋找理想的地理位置，並將在未來幾年繼續拓展軟體能力。







對此，行業分析師也給出了相同的看法。「電子和軟體是實現未來增長的差異化領域…… 先進駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛（AD）的汽車零部件市場將實現強勁增長，為以軟體為核心的供應商提供收入增長的動能…… 集成 ADAS 的智慧系統預計將在各自的領域實現增長潛力（例如，轉向系統領域……），」《羅蘭貝格 & 拉紮德 2018 全球汽車零部件供應商研究》指出。







普華永道 2018 年的報告《汽車行業五大轉型方向》也提到，在軟體應用方面進行投資的公司將「獲得強勁增長的回報」。







軟體實現耐世特轉向系統的關鍵安全作用







耐世特的軟體線上控轉向系統（SbW）和電動助力轉向系統（EPS）等產品中起到包括網路安全在內的關鍵安全保護作用，是實現整車先進安全功能和自動駕駛的關鍵閘道技術。







「這關乎汽車的安全和性能。隨著車輛技術的發展，整車設計與製造開始需要囊括不同級別的先進安全功能和不斷提高的自動駕駛水準，而我們的轉向軟體可為線控轉向和先進電動助力轉向系統提供自始至終的安全保障。除了冗餘式的硬體，我們也研發出可以同時進行多路徑處理的軟體系統，以進一步強化安全保障」，Krieger 說。







「軟體在網路安全中也起著關鍵作用。耐世特的網路安全技術由特殊設計的硬體模組和多層加密軟體結構共同組成，能夠識別並保證轉向系統與其他車內或外部控制器之間資訊及命令的安全交互。隨著越來越多的車輛開始利用先進電子技術以實現自動駕駛、互聯網連接以及 V2X 通信，耐世特的網路安全轉向技術也變得更加重要。」







耐世特正不斷研發更先進、功能更強大的轉向系統，其軟體也相應地變得更為複雜和成熟。以軟體代碼行數為例，一套標準的耐世特電動助力轉向系統需要大約 430 萬行代碼，耐世特線控轉向技術則更複雜 -- 需要大約 1350 萬行代碼。與之相比，世界上第一架太空梭僅需要 40 萬行代碼。



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