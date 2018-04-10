中國水泥協會：堅決遏制新增産能 推進去産能工作

據數字水泥網10日消息，中國水泥協會日前印發《2018年中國大型水泥企業領導人圓桌會議(C12+3峰會)行動綱要》。

4月2日，中國水泥協會在天津組織了全國大型水泥企業領導人圓桌會議(C12+3峰會)。與會代表一緻認為，要開啓水泥行業高質量發展新時期，當前重點是要加快去産能，淘汰落後産能，控制各種方式的新增産能，優化産業結構，推動行業向高質量發展。

行動綱要提出，堅決遏制新增産能，以市場化機制和行業自律并行，推進去産能工作。水泥行業當前最根本的任務是去産能。全行業必須落實2017年中國水泥協會去産能領導小組提出來《2018-2020年水泥行業去産能行動計劃》，嚴禁借産能置換名義和通過技術改造新增産能。實施完成2018年淘汰落後去産能的目标。積極推進大小窯對接、區域平台公司等市場化去産能的經驗，加大市場整合力度，維護熟料市場供需動態平衡。

行動綱要還提出，堅持綠色發展理念，響應政府“打好污染防治攻堅戰”号召，主動降低排放總量;強化行業自律誠信，全面推行錯峰生産，繼續提升行業經濟效益;堅持科技創新引領，推進和啓動二代水泥技術示範線建設項目;加快水泥标準體系建設，促進水泥行業高質量發展;充分發揮協會的組織協調作用、大企業的市場主導作用、媒體的宣傳監督作用，促進去産能工作的落實。

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