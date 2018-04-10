中金公司與美國金瑞基金推出在港上市的中國互聯網指數ETF

中國知名投行中金公司(03908-HK)與美國金瑞基金管理公司周二宣布，發行其首只在香港聯交所上市的基金—中金金瑞CSI中國互聯網指數ETF。

公司新聞稿稱，中金金瑞互聯網ETF的主要成分股包括騰訊(00700-HK)、阿里巴巴、百度、京東、微博等，中國國際金融香港資產管理有限公司是該只ETF的管理人。

中金香港董事總經理林寧表示，「中金在亞洲市場看到了相當多客戶對中國互聯網ETF的興趣和需求。我們很高興能在香港聯交所推出這個創新的ETF。」

中金新推的基金跟蹤中證海外中國互聯網指數，與金瑞基金旗下KraneShares CSI China Internet ETF的基準和策略相匹配。KWEB是全球投資互聯網中概股的指標性基金，資產管理規模17億美元。

投資者可以在香港聯交所用三種貨幣交易中金這只ETF，分別為美元(代碼為09186)，港幣(代碼為03186)和人民幣(代碼83186)。

金瑞基金是一家總部位於紐約，致力於為全球投資者提供跨境投資解決方案的資產管理公司，其與中國的博時基金與易方達基金均有產品合作。去年7月，中金公司收購了金瑞基金的多數股權。（路透上海4月10日)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)