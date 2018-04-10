習近平稱中國今年要加快保險業開放進程 降低汽車進口關稅

中國國家主席習近平周二在博鰲亞洲論壇上發表主題演講稱，經濟全球化是不可逆轉的時代潮流，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國將大幅度放寬市場準入，今年要加快保險行業開放進程，相當幅度降低汽車進口關稅。

習近平表示，今年將推出幾項有標志意義的舉措，在服務業特別是金融業方面，去年年底宣布的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。

他指出，中國在制造業方面，目前已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。

「這些對外開放重大舉措，我們將盡快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢。」習近平稱，努力讓開放成果及早惠及中國企業和人民，及早惠及世界各國企業和人民。

他稱，中國將創造更有吸引力的投資環境。今年上半年將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實準入前國民待遇加負面清單管理制度。

今年將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。同時，鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外企業合法知識產權；希望外國政府加強對中國知識產權的保護。

「中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。」習近平指出，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力增加人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府采購協定》進程。

「我們希望發達國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對華高技術產品出口管制。」他說道。

在談及世界和平與發展時，他表示，和平與發展是世界各國人民的共同心聲，冷戰思維、零和博弈愈發陳舊落伍，妄自尊大或獨善其身只能四處碰壁。

他並強調，無論中國發展到什麽程度，都不會威脅誰，都不會顛覆現行國際體系，都不會謀求建立勢力範圍。

博鰲亞洲論壇2018年年會於周日在海南博鰲舉行，本次年會的主題為”開放創新的亞洲繁榮發展的世界”。

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