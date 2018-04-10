景氣復甦2017製造業營收26.7兆歷年排名第2

經濟部統計處今（10）日公布 2017 年第四季製造業投資及營運概況調查報告，第四季固定資產增購 3,202 億元，較上季明顯回增 38.3%，第四季製造業營業收入 7 兆 5,280 億元，較上季增 11.5%，較上年同季增 6.2%，是連續 5 季正成長，全年營業收入 26 兆 7,160 億元，歷年排名第 2，年增 5.0%。

2017 年第四季製造業國內固定資產增購 3,202 億元，較上季明顯回增 38.3%，全年固定資產增購 1 兆 786 億元，較上年減 2.0%，製造業投資以電子零組件業居首位，電子零組件業 Q4 增購 2,050 億元，占製造業之 64.0% 居各業之冠，而為了因應半導體業者先進製程產能擴充，2016 年下半年進入設備裝機高峰，同時也擴建廠房，比較基期偏高所致，全年增購 6,999 億元，年減 4.0%。

展望 2018 年，統計處指出，全球經濟持續穩定復甦，智慧行動裝置推陳出新，加上新興智慧科技應用逐漸擴增，半導體廠商積極擴大國內先進製程投資，可望帶動相關產業供應鏈跟進，有助於 Q1 固定資產增購的成長動能。

至於製造業營收部分，2017 年營收是歷年次高，Q4 製造業營業收入 7 兆 5,280 億元，較上季增 11.5%，較上年同季增 6.2%，連續 5 季正成長，全年營業收入 26 兆 7,160 億元，歷年排名第 2，年增 5.0%。

統計處表示，第一季部分製造業進入傳統淡季，加上農曆春節工作天數減少，預估 Q1 製造業營收將較 2017 年 Q4 下滑，但隨著高效能運算、物聯網、車用電子等應用擴增，可望減少半導體相關供應鏈之淡季效應，加上全球景氣穩健成長及國際油價、鋼價回升，都有助於塑化及鋼鐵營收走揚，年增率則可望持續正成長。

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