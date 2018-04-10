Uber也開始布局共享單車 欲收購美國「小紅車」

摘要：這家即將被收購的共享單車公司「Jump Bikes」成立於 2008 年，是美國最早成立的共享單車公司之一。在被 Uber 收購之前，該公司已獲得了總計 2400 萬美元的風投資金。

繼美團 27 億美元併購摩拜後，本周在海外，又有相同事件上演，Uber 公司在周一表示他們欲收購一家共享單車公司「Jump Bikes」。

據 Jump Bikes 在推特上發布的消息，該公司是由 Ryan 於 2008 年在美國創立的一家共享單車公司。昨日該公司創始人在推特上發表了文章以慶祝 Uber 的收購。



同一時間， Uber 新上任的首席執行官 Dara Khosrowshahi 在其個人部落格中寫道：「我們的最終目標是人們不需要擁有私家車就能更輕鬆的出行，今後我們將在 Uber APP 中新匯集更多的出行方式，無論是共享駕車，自行車還是地鐵。」

早前 Uber 曾深陷一系列負面問題，包括因財務問題而暫時難以上市、在亞利桑那州發生的無人駕駛汽車致死案件、以及各種高層人士變動。

此次交易是自軟銀入股該公司，及新 CEO Dara Khosrowshahi 上任以來的首次收購，不過該公司並未透露此次收購的具體金額。

美國「小紅車」Jump Bikes

Jump Bikes 的創始人 Ryan 在推特上發表文章中寫道：

「我非常高興的宣布 Jump Bikes 將要加入 Uber，這對於我們的最終目標來說跨出了巨大的一步。

在 2008 年我就夢想改變美國人的出行方式，因此在那一年我創辦了 Jump Bikes 公司。在十年時間的奮鬥中，我和我的一百多位夥伴們付出了許多努力來改進我們的產品，但最終結果還是美好的。

當 2018 年 1 月，我們在舊金山推出了 250 輛電動自行車時，用戶對於這一產品的熱烈反響完全超乎我們的想像。這也因此，一些大公司和投資者開始注意到了我們。」

「小紅車」幾年來的巨大變化。（圖片來源於推特）



「當我們與 Uber 剛開始商議的時候，他們正經歷一個非常困難的時期，每周都有負面新聞，領導層也發生了巨大變化。但一直以來我們都是期望能做一些具有顛覆性、創新性的事業，而 Uber 正符合這一點，同時在減少私家車出行這一願景上我們的目標也一致。」

Ryan 在文中表示，抱有共同的願景是他們合作中非常重要的一點。

在文章最後 Ryan 還感謝了之前的幾位風投公司，在被 Uber 收購之前，該公司就已經從風投那裡獲得了總計 2400 萬美元的資金。

『新聞來源／華爾街見聞』