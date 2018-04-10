【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市劇烈震盪，台股開高收漲

台股清明假期期間，貿易戰疑慮升溫，國際股市震盪劇烈，週一台股開市，加權指數跳空開高，收盤上漲逾 72 點。終場台指期上漲 121 點 (+1.12%)，正價差 10.47 點，電子期上漲 3 點 (+0.67%)，正價差 0.67 點，金融期上漲 12.4 點 (+1.03%)，逆價差 0.84 點，非金電期上漲 228 點 (+1.82%)，正價差 0.32 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1908 口，淨空單部位 6263 口；投信淨空單減少 1372 口，淨空單部位 31685 口；外資淨多單增加 2696 口，淨多單部位 50160 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收下影線紅 K 棒，指數在均線糾結區震盪，籌碼面部分，單日成交量能達 1306 億元，外資上市現貨賣超金額約 9.63 億元，期貨未平倉淨多單 50160 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.35 變動到 1.56，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,200 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 57,097 口。

