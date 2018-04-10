【大昌投顧】盤前分析－財政部公布3月進出口統計，創下歷年單月新高



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，早盤上攻隨即遇賣壓，漲幅明顯收斂，不過又一度拉高至當日高點，終場以上漲 72 點作收。短線上月線雖上揚，但尚未回至支撐之上，能否快速站回，才對盤勢較有利，而中、美兩大國家股市何時止穩走升，也是目前觀察重點，籌碼面外資持續偏向賣方，目前對台股動能不利表現。

2. 櫃買指數漲勢相對加權指數收斂，拉回整理，目前位階仍在月線之上，依舊較加權指數強勢，中小型個股雖然反彈強勁，但也漲跌分歧，操作難度甚高。

3. 金融指數尾盤拉升，目前依舊整理格局，能否回至月線，持續留意。電子指數走勢明顯壓抑，由於美國科技股持續偏弱走勢，影響電子股表現，因此美國科技股何時止穩向上，也成帶動電子股的關鍵，強勢族群像是被動元件、電信服務、矽晶圓等。傳產類股則由風力發電、生技等表現較佳。

4. 財政部於 4/9 公布 3 月進出口統計，今年 3 月出口金額 299.9 億美元，創下歷年單月新高，年增 16.7％。累計今年第一季出口為 797.4 億美元，較去年同期成長 10.6％，連續六季呈現兩位數成長。

5. 根據波羅的海國際海運理事會（BIMCO）在其 2018 年展望中，預測今年散裝船運力增幅約 1％，是自 1999 年以來最低增長幅度，控制運力增長水平和加速拆除過剩運力，將是今年市場復甦的關鍵因素。

