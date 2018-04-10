【統一證券】盤前分析－貿易戰干擾稍歇，慎選類股操作



◆盤勢分析

台股昨日受到美中貿易戰訊息淡化的激勵，指數在碰觸半年線後出現反彈。雖然川普對中國貿易戰向上再加碼至 1000 億美元商品課稅，但以昨日亞股表現，似乎對此訊息鈍化。在貿易戰不確定因素仍在，且美國財報周即將登場，對台股後市行情分析如下：

第一、國際股市部份—美中貿易戰淡化，財報周登場。上周在北京宣佈對美 106 項商品，約 500 億美元規模課徵 25% 關稅後；川普進一步指示再對中國 1000 億美元商品提高關稅，雖然此舉再度造成美股重挫，但對周一亞股影響已有淡化現象。本周將是美股首季財報登場周，預估 S&P500 整體公司獲利年成長將達 22%，本周將登場公佈者均為金融股，其獲利預估年成長優者為摩根大通 34%、富國銀行 7%、花旗銀行 19% 等。

第二、台灣三月份出口翻紅。財政部周一 (9) 公佈三月份進出口數據，由於景氣仍屬活絡，各項出口領先指標表現良好，在美中貿易戰尚未影響下，三月份出口值為 299.9 億美元，年增率 16.7%，較二月份由負轉正，恢復成長。

第三、技術面觀察。台股指數昨日在半年線處反彈，造成五日線反彈向上，短線化解向下破線危機。本周由於月線將向上扣抵 11000 點以上，月線不進則退，現階段台股上檔壓力為月線 10945 點、下檔支撐為半年線 10777 點，若有向上突破或向下跌破，則為後市多、空表態訊號。

第四、生技行情續熱、潛力股出線。台灣生技股題材與基本面兼俱，許多重點公司利多不斷，如晟德擬轉讓 10.35% 之澳優股權予大陸中信集團，處分利益約 10 億元台幣、泉盛旗下二代抗過敏新藥 FB825 向 FDA 提出 Phase2 之 IND、台微體向 FDA 提出 TLC590 人體臨床試驗之 IND… 等。另外，港交所加大吸引台灣生技業前往掛牌，預期此波生技行情持續輪動，可留意盤面上後市爆發力佳者，如亞獅康、藥華藥、泰福、安成藥、葡萄王、泰博、台耀、麗豐及神隆等。

