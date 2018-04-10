施壓棄核 中國公布禁向北韓出口軍品清單

北韓領導人金正恩 3 月 28 日結束 3 日的訪華行程，中國商務部和海關總署等 5 部門 8 日晚間發布聯合公告，稱由即日起禁止向北韓出口可用作製造大規模殺傷武器的電子和其他產品。該項禁令是聯合國安理會制裁的一部分，目的是施壓北韓停止研發核武和導彈科技。

香港《明報》報導，據中國商務部官網列出的禁止向北韓出口的兩用物項和技術清單顯示，與大規模毁滅性武器有關的兩用物品、材料、設備、貨物和技術包括：適用於操作放射性材料時使用的手套箱、中子學和輻射輸運的計算或建模軟件、用於生產氟的電解槽、硝酸 (質量濃度大於或等於 20%) 等。

常規武器兩用品則包括：專為「飛機」或航天用途設計、用含氟聚酰亞胺或氟化磷腈彈性體製成且含量在 50% 以上 (按重量) 的密封件、墊片、密封劑或燃料儲箱等。另有適用於專門設計或改裝用於防護化學戰製劑等的全臉式面具、濾毒器、防護服等以及探測系統和淨化設備、部分電起爆設備和裝置等。

數據顯示，中國 2 月對北韓的燃料出口保持少量水平，並且沒出口玉米和稻米。在朝鮮半島局勢緊張之際，中國對北韓貿易量數月來持續下降。

日本《讀賣新聞》周日 (8 日) 報導，金正恩 3 月底在北京見國家主席習近平，向習表示，若要北韓棄核，美國必須先保證北韓政權安全。北韓也願意邀請外界組織或人士來檢視北韓核子場地，並可能縮短無核化進程。

金正恩說，他將在「川金」峰會上向川普提議，讓美國與北韓兩國外交關係正常化，並讓美國在平壤設立大使館。

而《日本經濟新聞》上周四 (5 日) 報導，金正恩曾對習近平說，他同意就北韓核武計畫和導彈試射問題，恢復六方會談。