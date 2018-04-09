金正恩開棄核條件 美國須保證北韓政權安全 允美平壤設使館

美國有線新聞網絡 (CNN) 引述美國知情官員透露，美國和北韓的情報官員正秘密直接對話，籌備美國總統川普與北韓領袖金正恩的峰會，焦點是敲定峰會地點。北韓力促在平壤舉行，但未知白宮意願。蒙古國首都烏蘭巴托也曾被提出為可能地點。

綜合星島日報、香港文匯報報導，數名美國官員表示，中央情報局 (CIA) 局長蓬佩奧 (Mike Pompeo) 和中情局一個小組，正透過不止一個秘密情報渠道，為「川金」首腦會談做準備。美朝情報官員曾數次對話，甚至曾在第 3 國會晤。雙方也計劃在「川金會」前，安排蓬佩奧和北韓人民軍總參謀部偵察總局局長金英哲會面。一旦雙方就會談地點達成共識，就可決定日期，並詳細協商會談議程。

蓬佩奧是川普最信任的國安顧問之一，一直主導「川金會」籌備事宜，他已獲川普提名出任國務卿。

美官消息人士表示，北韓力促在其首都平壤舉行峰會，但目前不清楚白宮是否願意。在磋商過程中，蒙古首都烏蘭巴托也曾被談及為可能地點。

北韓政府至今仍未證實金正恩邀請川普會面，但美方官員表示，平壤已經知道川普接受邀請，並重申金正恩願意就半島無核化展開討論。目前亦未知道「川金會」何時舉行，但官員表示當前希望安排於 5 月底或 6 月舉行。

韓國青瓦台高級官員表示，美朝直接接觸是積極的訊號，並意味兩國有意討論無核化問題，消除外界對於峰會告吹的疑慮。

另據日本《讀賣新聞》周日 (8 日) 報導，金正恩 3 月底在北京見國家主席習近平，向習表示，若要北韓棄核，美國必須先保證北韓政權安全。

金正恩說，如果美國給予堅定保證並提供補償，北韓可以「完全放棄」核武。北韓也願意邀請外界組織或人士來檢視北韓核子場地，並可能縮短無核化進程。

金正恩說，他將在「川金」峰會上向川普提議，讓美國與北韓兩國外交關係正常化，並讓美國在平壤設立大使館。

而《日本經濟新聞》上周四 (5 日) 報導，金正恩曾對習近平說，他同意就北韓核武計畫和導彈試射問題，恢復六方會談。