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美銀美林：作為史上最大泡沫 比特幣正仿效先例進入崩盤期
※來源：華爾街見聞

目前比特幣進入崩盤期。(圖：AFP)
目前比特幣進入崩盤期。(圖：AFP)

摘要：美銀美林將比特幣和鬱金香泡沫、南海公司泡沫、大蕭條等泡沫破裂事件進行比較後發現，目前比特幣進入崩盤期。和最高點時相比，比特幣已經跌去約 2/3，正在逼近「死亡交叉」。

比特幣價格自去年年底衝至近 2 萬美元後顯著回落，和最高點時相比，目前比特幣已經跌去 65%。未來比特幣價格會止跌回升亦或繼續下挫？

在美銀美林看來，作為史上最大的泡沫，比特幣正在和鬱金香泡沫、南海公司泡沫等歷史上的著名經濟泡沫一樣，進入崩盤期。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在一份周日的研報中指出，比特幣正在重蹈歷史上那些大量資金湧入，但之後崩盤的資產的覆轍。

圖片來自美銀美林

不過，近期諸如洛克菲勒家族、索羅斯家族和羅斯柴爾德家族等知名家族卻在投資比特幣數位貨幣

台北時間周一，洛克菲勒家族旗下風險投資基金將投資比特幣的消息傳出後，比特幣一度重返 7000 美元上方。但隨後又跌至 6700 美元左右。

 

整個數位貨幣市場第一季的表現是史上最差，其中比特幣第一季將近腰斬，已跌破 200 日行動均線。

3 月底時，比特幣再次逼近「死亡交叉」（death cross）。

所謂「死亡交叉」指的是資產的短期行動平均水平低於長期水平，從技術角度來看，這往往意味著該資產進一步下行的趨勢。更具體來說，就是指資產的 50 天行動平均水平低於 200 天行動平均水平。

TJM 機構服務公司的分析師 Jim Iuorio 在接受美國 CNBC 採訪時稱：

在我們談論比特幣時，我認為很重要的一點是要認識到這一資產誕生時間不長，我們難以得到其長期趨勢線。換言之，任何 50 天行動平均水平和 200 天行動平均水平相交的點都是一個清晰的警告。更何況現在比特幣期貨已經上市，這意味著比特幣可能會更傾向於穩定在低位。這對比特幣來說，都是利空消息。

不過，也有人從技術角度分析稱，比特幣的狀況其實沒那麼糟。

Fast Money 的交易員 Brian Kelly 就認為，從去年 8 月起，比特幣的上升趨勢其實並沒有變化：

就像外匯市場一樣，比特幣市場和技術分析更接近，支撐線實際上更為重要。如果支撐線能夠繼續起到支撐作用的話，那麼自去年 8 月以來的上升趨勢實際上並沒有改變。

富比士專欄作家 Frank Holmes 稱，就和美國股市等金融資產一樣，在經歷了大跌之後，比特幣必然會有強勁的復甦。

 

 

『新聞來源／華爾街見聞』

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