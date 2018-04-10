美銀美林：作為史上最大泡沫 比特幣正仿效先例進入崩盤期

摘要：美銀美林將比特幣和鬱金香泡沫、南海公司泡沫、大蕭條等泡沫破裂事件進行比較後發現，目前比特幣進入崩盤期。和最高點時相比，比特幣已經跌去約 2/3，正在逼近「死亡交叉」。

比特幣價格自去年年底衝至近 2 萬美元後顯著回落，和最高點時相比，目前比特幣已經跌去 65%。未來比特幣價格會止跌回升亦或繼續下挫？

在美銀美林看來，作為史上最大的泡沫，比特幣正在和鬱金香泡沫、南海公司泡沫等歷史上的著名經濟泡沫一樣，進入崩盤期。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 在一份周日的研報中指出，比特幣正在重蹈歷史上那些大量資金湧入，但之後崩盤的資產的覆轍。

圖片來自美銀美林

不過，近期諸如洛克菲勒家族、索羅斯家族和羅斯柴爾德家族等知名家族卻在投資比特幣等數位貨幣。

台北時間周一，洛克菲勒家族旗下風險投資基金將投資比特幣的消息傳出後，比特幣一度重返 7000 美元上方。但隨後又跌至 6700 美元左右。

整個數位貨幣市場第一季的表現是史上最差，其中比特幣第一季將近腰斬，已跌破 200 日行動均線。

3 月底時，比特幣再次逼近「死亡交叉」（death cross）。

所謂「死亡交叉」指的是資產的短期行動平均水平低於長期水平，從技術角度來看，這往往意味著該資產進一步下行的趨勢。更具體來說，就是指資產的 50 天行動平均水平低於 200 天行動平均水平。

TJM 機構服務公司的分析師 Jim Iuorio 在接受美國 CNBC 採訪時稱：

在我們談論比特幣時，我認為很重要的一點是要認識到這一資產誕生時間不長，我們難以得到其長期趨勢線。換言之，任何 50 天行動平均水平和 200 天行動平均水平相交的點都是一個清晰的警告。更何況現在比特幣期貨已經上市，這意味著比特幣可能會更傾向於穩定在低位。這對比特幣來說，都是利空消息。

不過，也有人從技術角度分析稱，比特幣的狀況其實沒那麼糟。

Fast Money 的交易員 Brian Kelly 就認為，從去年 8 月起，比特幣的上升趨勢其實並沒有變化：

就像外匯市場一樣，比特幣市場和技術分析更接近，支撐線實際上更為重要。如果支撐線能夠繼續起到支撐作用的話，那麼自去年 8 月以來的上升趨勢實際上並沒有改變。

富比士專欄作家 Frank Holmes 稱，就和美國股市等金融資產一樣，在經歷了大跌之後，比特幣必然會有強勁的復甦。

『新聞來源／華爾街見聞』