無畏比特幣開年以來跌逾52% 高盛高管紛紛投入加密貨幣產業

知情人士透露，早期的加密貨幣投資者 Mike Novogratz 已聘請高盛高階管理人 Richard Kim 擔任其商業銀行 Galaxy Digital 的新任營運長。

Kim 的 LinkedIn（社交網站, 領英）個人檔上說明他曾是高盛倫敦辦事處的執行董事，現在則加入前高盛避險基金分析師 Luka Jankovic 的行列，一同為 Galaxy Digital 服務。

先前彭博社已經報導過一些高盛高層跳槽到加密貨幣創業公司的消息，Kim 的離開也是其中之一。

去年高盛副總裁 Matt Goetz 創立了加密貨幣對沖基金 BlockTower，接著一月，BlockTower Capital 就挖角高盛前高管 Michael Bucella。

James Radecki 先前是高盛高管之一，但於 2016 年離開高盛，轉服務於另一家加密貨幣公司的策略投資工作，現在是大型加密貨幣交易商 Cumberland Mining 的企業開發全球主管。

Galaxy 發言人拒絕回應這項聘僱行動。1990 年代服務於高盛的 Novogratz 表示，公司「四月大事就是聘請高盛最棒的人到區塊鏈。」但不清楚他指的是否就是 Kim 或者另有其他高層。

去年 12 月，比特幣一度上漲至近 20000 美元，吸引華爾街交易者和新避險基金的投入。根據研究單位 Autonomous Next 的數據，今年避險基金數量自去年的 167 個增加至 245 個，2016 年時僅 19 家公司。

Galaxy Digital 公司管理區塊鏈相關創投資產，包括加密貨幣。

Novogratz 去年 11 月曾在 CNBC「Fast Money」節目上表示，比特幣今年年底可望翻漲至 4 倍以上。「2018 年底比特幣可望達 40000 美元，很簡單就能做到。以太幣我想現在應該是接近 500 美元吧，到時會是現在的 3 倍。」

然而，根據 CoinDesk，比特幣從今年開年 14000 美元水準一路跌，迄今已下跌 52% 以上。根據 CoinMarketCap 的數據，整個加密貨幣市場自今年開年以來，市值蒸發掉一半以上。

coinbase 比特幣一個月價格走勢

去年 12 月，Novogratz 宣布他將延後推出可稱為創紀錄的最大型數位貨幣基金之計畫。「我們本來應該在 12 月 15 日推出，現在暫停了。我不喜歡以現在的市場狀況作為起始點來投下其他投資者的資金。」

「我們對建立加密貨幣完整的商業銀行仍舊狂熱，也就是說，我仍然相當看漲這個領域。」