中國手中下一「重磅炸彈」——石油

摘要：在上周中國打出大豆這張牌後，美國農產品期貨價格一度暴跌。如果中美貿易戰繼續升級，那麼原油將極有可能是續大豆後又一「重磅炸彈」，此舉也將對原油價格造成巨大影響。

自 2017 年來，中國已超越美國成為全球最大的原油進口國。在這一背景下，除中東俄羅斯以外，來自美國的進口量也逐步上升。

據中國海關總署統計顯示，2018 年 1 月我國原油進口 4064 萬噸，年增率增加 19.6%，環比增加 20.6%。1 月份的進口量首次突破 4000 萬噸，已創出月度歷史新高。

其中，來自美國的原油進口量年增率大幅增加 678.1%，為 200.7 萬噸。（見下圖）

許多市場分析都認為在當前中美貿易戰背景下，如果美國繼續態度強硬下去，那麼中國將極有可能扔出美國原油進口這一重磅炸彈。

美國第二大原油買家，中國

同期據美國能源署 EIA 統計顯示，自去年以來中國就已超越韓國成為美國第二大原油買家，總體已占美國原油出口總額的 20%。（見下圖）

據彭博援引韓國現代期貨公司大宗商品分析師 Will Yun 表示：

「中國可以在任何時候拋棄美國能源，因為（除美國外）其他地方還有大量供應。對美國來說，能源是個非常敏感的話題。或許中國不會那麼快的就祭出這張牌，但一定會很明智的使用。」

能源資訊機構 Petromatrix 董事 Olivier Jakob 也在一份報告中表示：

「如果中美貿易戰繼續持續下去，一旦中國扔出美國原油進口這枚重磅炸彈，那麼油價將會面臨巨大風險。

中國已是美國原油最大的進口國之一，進口量約為 40 萬桶 / 天，因此任何原油的關稅反制措施都將對美國的原油供需產生嚴重影響。一旦發生將令美國原油價格全面承壓，並對全球油價產生蔓延效應。」

中國對美反制清單

在中國周三公布的對美反制清單中，包括了石化及其下游產品。（見下圖）

上月國內上市的以人民幣計價的原油期貨品種，將在一定程度上挑戰美元石油的霸權，同時也有爭奪亞太原油定價權的意味。

再加上上周五中國商務部發言人高峰的一倍言論：「中方已經做好充分準備，如果美方公布新增 1000 億的徵稅產品清單，我們將毫不猶豫立刻進行大力度的反擊。我們不排除任何選項」。

『新聞來源／華爾街見聞』