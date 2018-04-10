專家：惡報總會來的 美股恐將面臨40%大跌 經濟陷入衰退

Guggenheim 全球投資長 Scott Minerd 認為，美股與美國經濟前途艱鉅，美股就要面臨 40% 大跌，而經濟也將陷入衰退。

他先前曾向客戶預警，美股「處於災難性碰撞過程」，並預期最糟糕的傷害將於 2019 年末開始出現，一直延續到 2020 年下去。

隨著股市走跌，公司債違約的情形可能增加，因為 Fed 升息，公司難以清償創紀錄債務水準。

Scott Minerd

Minerd 在 CNBC 的「全球變化」訪談中表示，「下一年.... 股市可能持續上漲，因為有股票回購計畫和自由現金流，但總歸最後會有報應，會出現經濟衰退，股市將高度承壓，尤其是當違約率上升時，我認為一旦我們達到高點，接著可能就會看到股市出現 40% 大跌。」

主要問題之一是國會和川普總統推動積極的財務政策，但現在又正好是 Fed 欲升息並縮減寬鬆貨幣政策以控制成長的時點。

證券行業和金融市場協會的數據顯示，公司債目前達創紀錄的 8.83 兆美元，一旦升息會讓公司更難融資，且一旦減稅政策的刺激效應退去後，公司會承受壓力。

Minerd 補充，一旦短期利率達 3%，將足以推升違約率並引起經濟衰退。

「隨著利息繼續攀升，創紀錄的高額公司債將越來越難對應，在某個時點，當經濟走向成熟且現金流開始穩定和下降的時候，大家將會難以支付這筆利息。」

「違約將集中在美國公司，這些公司在過去的低迷時期，基本上集中在消費者活動領域。」

屆時，Minerd 認為 Fed 將會介入，返回量化寬鬆政策，協助經濟走出衰退末端並推升股市價格，但同時經濟成長也很黯淡。

「那些都將只是把問題推遲到未來，並允許過度的建立，我們要面臨的碰撞過程只是會晚點到，也可能更糟糕。」