【華冠投顧】 林驛銘:台股雖漲但下跌家數多，生技股+風電股最嗆!

清明連假後，美股未再破低，大盤指數開高震盪收高，上漲 72 點，回補上周二空方向下跳空缺口，以 10893 點作收，成交量 1306 億元，價漲量增格局。

台股在清明長假期間，美國股市先大漲 861 點，至上周五在急跌 572 點，合計在連假間仍是上漲 289 點，沒有繼續跌，因此，台股今日開高後受季線 10902 反壓上下震盪，不過今日上漲回補清明假期前一日 4/3 空方缺口。清明節後的過今日行情我們認為仍然在糾結之中，累積更大能量，一旦方向出現必定大行情。盤面結構: 傳產與金融股強，電子弱，雖然大漲但下跌家數較多，47 檔股票漲停，但留意今日有高達 15 檔股票跌停板，這是之前未見過現象，提醒大家主力是否拉指數，個股卻在出貨! 盤面焦點: 生技股 + 風電股 + OTC 中小型股表現亮眼，生技股包括益得 (6461)，慧智(6615)，生華科(6492)，達爾膚(6523)，合一(4743)，美時(1795)，商之器(8409)，濟生(4111)，曜亞(4138)，景岳(3164)，生華科(6492)，美吾華(1731) 等多檔漲停板。風電股包括華榮 (1608)，中電(1611)，大山(1615)，亞力(1514)，宏太(1612)，新光鋼(2031)，中鋼構(2013) 等漲停表現強勢。其它強勢中小型股包括彬台 (3379)，聯發(1459)，瑞耘(6532)，貿聯 KY(3665)，佳邦(6284)，台船(2208)，大毅(2478)，宏捷科(8086)，宏洲(1413)，隆大(5519) 等

台股今日雖漲但下跌股票較多，技術面均線糾結，多空仍在累積更大能量，在此操作以三月營收表現亮眼，具題材以及中小型個股為主!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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